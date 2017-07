Prijavite se na Novathon #withPBZ

Postoji 75 tisuća razloga za sudjelovanje na ovogodišnjemu maratonu inovacija Novathon #withPBZ koji će se održati 23. i 24. rujna u Laubi u Zagrebu, ali onaj najvažniji jest prilika za osmišljavanje cutting edge aplikacija za internetsko, mobilno bankarstvo i bankarstvo u poslovnici.

Rekordan broj prijavljenih stručnjaka i sveučilišnih studenata pokazao je interes za sudjelovanje na natjecanju Novathon #withPBZ zbog čega su organizatori natjecanja Intesa Sanpaolo Grupa i Privredna banka Zagreb odlučili povećati broj slobodnih mjesta. Ovime pozivaju mlade profesionalce i studente iz područja web dizajna, programiranja i marketinga da se prijave za ovo natjecanje inovacija i popune posljednja slobodna mjesta.

Mladi stručnjaci i studenti koji se prijave za Novathon #withPBZ dobit će jedinstvenu priliku raditi na uzbudljivim izazovima, rame uz rame s nekim od najvećih stručnjaka iz navedenih područja, te rješavati revolucionarne zadatke programiranja, čime će steći neprocjenjivo novo iskustvo.

Na samom događanju natjecateljima će biti dodijeljeni ugledni stručnjaci i mentori iz PBZ-a i Intesa Sanpaolo Grupe, dok će međunarodno priznati govornici iz područja fintecha, kao što su Chris Skinner, Matteo Rizzi i Nenad Bakić, također inspirirati natjecateljske timove. Chris Skinner, jedan od tzv. fintech titana, govorit će o najnovijim tehnološkim trendovima koji su glavni pokretači promjena u cijelom bankarskom i financijskom sektoru. Budućim sudionicima natjecanja zaželio je dobrodošlicu videoporukom na Facebooku u kojoj je naveo koliko je uzbuđen zbog održavanja natjecanja Novathon #withPBZ te je najavio svoje predavanje koje planira iskoristiti za raspravu sa sudionicima o najvažnijim temama današnje financijske industrije.

Od natjecateljskih se timova očekuje da osmisle ideje za digitalne aplikacije, koje će se primijeniti u bankarstvu i financijama te koje bi potencijalno mogle revolucionarizirati pružanje financijskih usluga tako da ih u budućnosti učine pristupačnijima i jednostavnijima.

Timovi će razvijati svoje ideje koje moraju biti povezane s nekim od najavljenih izazova djelomično ili u cijelosti, s time da je poželjno da obuhvaćaju kodiranje rudimentarnih osnovnih programa. U svakom slučaju morat će dokazati njihovu primjenjivost.

Sve informacije o mentorima, izazovima i programu događaja dostupne su na Novathon #withPBZ internetskoj stranici www.novathon.net, na kojoj se kandidati također mogu registrirati za natjecanje, i to do 8. rujna do 12 sati.