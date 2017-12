Prilično nezgodna stvar koja se može dogoditi muškarcima nakon seksa

Muškarci mogu biti alergični na svoju spermu - nakon orgazma javljaju im se simptomi slični gripi - jak umor, curenje iz nosa, svrbež očiju, temperatura. Kod nekih se čak javlja i nemogućnost razgovjetnog govora, čitanja i zbunjenost. Što je još bizarnije, ovi simptomi mogu potrajati i do tjedan dana.

Ovo stanje po prvi put je opisano 2002. u Nizozemskoj, u članku Sexual Medicine Reviews te je nazvano POIS, odnosno sindrom postorgazmičke bolesti. Prije toga zvali su ga "sjemena gripa".

Znanstvenici su proučavali 45-oricu muškaraca kod kojih su uočeni spomenuti simptomi. Pokazalo se da simtoma nije dok bi masturbirali bez ejakulacije, no čim bi do nje došlo pojavili bi se i to u roku od par minuta.

"Ovi rezultati pokazuju kako vjerojatno nije riječ o psihološkom uzroku, nego autoalergijskoj reakciji na sjeme", tvrdi profesor seksualne psihofarmakologije Marcel Waldinger u spomenutom članku.

Postoje dvije vrste sindroma, prvi se javlja nakon prve ejakulacije, a drugi se razvija tijekom života i pojavljuje se nakon svakog orgazma, odnosno ejakulacije.

Postoji i lijek za ublažavanje simptoma POIS-a, a riječ je o uobičajenom liječenju alergija, u ovom slučaju injekcijama koje sadrže sjeme muškarca alergičnog na svoju spermu.