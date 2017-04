Primošten postaje glazbeno-filmsko središte ovog dijela Mediterana!

Prošlo ljeto započeta suradnja između SuperUha i vinkovačkog festivala glazbenog dokumentarnog filma DORF ove će godine biti okrunjena petodnevnim zajedničkim programom. Dva dana prije službenog početka SuperUho Festivala, 5. i 6. kolovoz, pripast će tako glavnom programu 11. izdanja DORF-a, u sklopu kojeg će, između ostalih sjajnih filmova, biti prikazani i The Man from Mo'Wax te The Sad & Beautiful World of Sparklehorse.

The Man from Mo'Wax film je koji u svojih gotovo dva sata trajanja prikazuje fascinantnu životnu priču Jamesa Lavella, jednog od ključnih aktera sjajne bristolske glazbene scene devedesetih i pokretača lokalne glazbene revolucije koja će se pod etiketom trip hop postepeno proširiti diljem svijeta. Ovu nesvakidašnju i gotovo tragičnu priču u kojoj je prikazano koliko kratak može biti put od slave i uspjeha do gotovo potpune propasti, otvoreno pričaju brojni bliski mu suradnici među kojima su DJ Shadow, Ian Brown, Josh Homme, Thom Yorke, 3D iz Massive Attacka, Grandmaster Flash, Gilles Peterson i mnogi drugi.

Još je daleko potresnija priča o Marku Linkousu, sjajnom američkom kantautoru koji je stajao iza kultnih Sparklehorse. The Sad & Beautiful World of Sparklehorse donosi nam priču o životu i tragičnoj smrti ovog genijalca koji se tijekom gotovo 3 desetljeća duge karijere borio s depresijom i ovisnošću, ali i objavio 5 izvrsnih Sparklehorse albuma na kojima je sudjelovala fascinantna lista gostujućih glazbenika, među kojima su se našli: Tom Waits, PJ Harvey, Danger Mouse, Dave Fridmann, David Lynch, John Parish, James Mercer, Wayne Coyne, Julian Casablancas, Black Francis, Iggy Pop, Nina Persson, Suzanne Vega i Vic Chesnutt.

Glavni filmski program održat će se na Iskonovoj festivalskoj plaži, zasigurno jednoj od najljepših na ovom dijelu Jadrana, a ovo će idilično okruženje biti upotpunjeno i pogledom na stari Primošten koji će predstavljati svojevrsnu festivalsku kulisu smještenu iza filmskog platna.

Nakon projekcija filmova na već poznatoj lokaciji na kojoj su smještene pozornice SuperUha, 5.8. i 6.8., zasvirat će pomno odabrani izvođači čija imena stižu ubrzo.

Autor ovogodišnjeg DORF plakata je Miroslav Sekulić-Struja, hrvatski slikar i višestruko nagrađivani strip autor koji živi i radi u Parizu. Objavio je dva uspješna strip albuma za francusku izdavačku kuću Actes Sud. Posljednjih godina surađivao je s Centrom Pompidou, sudjelovao je na više festivala, samostalno izlagao u Parizu, Angoulêmeu, Bordeauxu, Saint Malou, Aix-en-Provenceu, Bruxellesu, Liègeu i Toulonu. Trenutno radi na trećem autorskom strip albumu i priprema novu izložbu u Parizu.

Uz samu plažu bit će smješten i festivalski kamp u potpunosti natkriven gustom borovom šumom, a u kojem, dok ne svira glazba, zvučnu kulisu uz nezaobilazne cvrčke stvara i ugodan šum mora. Kamp će biti otvoren 5. kolovoza u 12:00 sati i radit će sve do 10. kolovoza do 12:00 sati.

Ulaznice za SuperUho, na kojem su trenutno najavljeni Buzzcocks, Shellac, Billy Bragg, Conor Oberst, Jessy Lanza, Sara Renar i Gracin, a nova imena stižu uskoro, omogućit će ulaz i na sve događaje u skopu DORF-a.

Trenutna cijena festivalskih ulaznica je 250 kuna i vrijedi do 18.6., a do istog će se datuma moći kupiti i kamperske ulaznice po cijeni od 120 kuna, znači komplet koji omogućava posjet svim događanjima u sklopu SuperUho i DORF festivala, te petodnevno kampiranje na prekrasnoj lokaciji u ovom paketu koštaju samo 370 kuna.

Ulaznice se mogu kupiti na sljedećim pretprodajnim mjestima:

Turistička agencija Laguna (Tepli bok 25), Primošten

CD Shop Butiga (Jurja Šižgorića 2), Šibenik

Caffe bar Basket (Domovinskog rata 42), Split

Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2), Rijeka

Dirty Old Shop (Tratinska 18), Zagreb

Rockmark (Berislavićeva 13), Zagreb



Ulaznice je moguće kupiti i putem internet stranica Rockamrka i Dirty Old Shopa.

Nakon isteka razdoblja prodaje ovog paketa cijene festivalskih ulaznica bit će 290 kuna do 7.8., a 320kn 8.8. Cijene kamperskih ulaznica bit će 150 kuna do 9.8.



Veselimo se vašem dolasku na SuperUho i DORF, pet najljepših glazbeno-filmskih dana na Jadranu.