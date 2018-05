'Princeza od papira' je iznimno zanimljiv bestseler o životu siromašne djevojke među bogatašima

Ella Harper je djevojka koja cijeli život provodi u bijedi. Krpajući kraj s krajem naučila je da u životu ništa ne dolazi na lijepe oči. Njena majka odgojila ju je sama, a život su provodile u neprestanom bijegu. Njihova ljubav bila je snažna i majka joj je pružila sve što je mogla ne bi li je pripremila za život u okrutnom svijetu u kojem se nalaze. Danas njezine majke više nema i ona ostaje usamljena poput siročeta u sedamnaestoj godini. Međutim, odlučuje pokazati zube i glumiti odraslu osobu koja će samu sebe držati na nogama.

Već uhodana u svijet striptiza Ella se suočava sa svojim siromaštvom ne dopuštajući si da je porazi. No, život joj potpuno izmiče kontroli u trenutku kada se pojavljuje nepoznat čovjek, bogataš Callum Royal. Nije joj jasno tko je taj čovjek i što želi od nje. Nikada ga nije vidjela, a on zna sve o njoj i o njenom pokojnom ocu kojeg nikada nije upoznala. Royal tvrdi da je on odgovoran za nju i da je od sada njezin skrbnik što Ellu užasno naljuti. Misli si: Gdje je on bio sve ovo vrijeme dok je ona pokušavala preživjeti? Nije ga bilo.

U ljutnji, Ella se odlučuje na ponovni bijeg. Međutim, Royal je sustigne i odvodi je protiv njene volje u svoju kuću nalik palači. Callum tamo živi zajedno sa svojih pet sinova koji nikako ne mogu podnijeti činjenicu da će sada jedna djevojka iz siromaštva ući u njihov luksuzan život. Zbog toga Ella biva odmah odbačena od strane svih sinova iz obitelji Royal. Bez obzira na njihov bezobrazluk, Ella ne može previdjeti izrazitu atraktivnost svih Royalovih sinova i nije sigurna koji je od njih najprivlačniji. Međutim, Reed Royal ju je daleko najviše očarao od trenutka njenog useljenja. On joj jasno daje do znanja da ju je naumio vratiti u siromaštvo te da njoj nikako nije mjesto u otmjenosti. On ju ne želi i ne skriva to. Je li Elli zaista mjesto u svijetu Royalovih?

Ako bude htjela preživjeti u izobilju i bogatstvu koje joj je pruženo u Royalovoj palači, morat će imati jasan stav i naučiti davati naredbe. Izvrstan i napet prvi roman u serijalu. Tinejdžeri koji se ponašaju kao odrasli ljudi čine ovu knjigu prikladnom i za starije čitatelje. Tome pogoduje i činjenica da je priča puna seksa i političkih manevara bogatih klinaca koji ne znaju za suosjećanje. (Stilus, 99,00 kn)