Pripremite se za najjače „gruvanje“ ikad viđeno uz Zemlju Gruva

Želite li doživjeti nesvakidašnje gruvanje na jednom mjestu uz bend koji nudi glazbeni žanr kojim dominira crni ritam (afro, neo/soul, reggae, jazz, swing, glazba 60′) u autentičnom glazbenom konceptu?

Upravo, beogradski bend Zemlja gruva prepoznatljiv po specifičnom imidžu i samostalnom djelovanju na sceni koji u okviru vlastitog studija i etikete "Gruvlend" stvara autorsku glazbu stiže u zagrebačku Tvornicu kulture u petak, 29. rujna.

„Kod nas stvaranje pjesama kreće od teksta i pjevanja. A inspiraciju za to čini život. Kod Zoe Kide su to većinom ljubavne teme, kod Konstrakteee i Milovana neki drugi životni izuzeci. Kad imamo atmosferu zadatu tekstom i pjevanjem, onda kreće dugi proces usaglašavanja doživljaja, a i stvaranja glazbe koja će na najbolji način to podržati. Upravo sve to što smo stvarali do sada donosimo 29. rujna u Tvornicu kulture. Svaki dosadašnji koncert u Zagrebu bio je bingo! Uvijek kliknemo sa zagrebačkom publikom i uvijek se dogodi ta razmjena koja je suština svakog koncerta. Pjevamo zajedno i grlimo se nakon koncerta! Što ti treba više od toga?! Stoga parolu koja nas predstavlja "Plesanje do znoja!" uskoro donosimo ponovno u Zagreb pa se pripremite za nevjerojatno zaraznu pozitivnu energiju!"

Specifičnost glazbe Zemlje gruva, pored jake puhačke sekcije, najviše određuje front benda: Zoe Kidah, Konstrakta i MC Milovan, trivokalna solista različitog izraza.

Prvi album Zemlje gruva - "WTF is Gruvlend!" je u samo godinu dana doživio zapažen uspjeh, jako pozitivne kritike i omogućio im je da sviraju na svim relevantnim festivalima u regiji.

Zemlja gruva - Django

Nastupali su kao predgrupa velikih svjetskih zvijezda poput Amy Winehouse, Cee Lo Green i Nouvelle Vague. Prepoznatljivost u regiji učvrstili su i projektom "Dino u Zemlji gruva", koji je zamišljen kao omaž velikom autoru sa ovih prostora Dini Dvorniku. U lipnju 2016. bend je objavio drugi album "Šta stvarno želiš!". Uz album su za sada objavljeni i spotovi za pjesme "Django" i "Vucibatina".

Zemlja gruva - Jače manijače

Ulaznice u pretprodaji možete nabaviti po cijeni od 45 kuna, dok će na dan koncerta cijena biti 60 kuna.

Službena prodajna mjesta:

Tvornica kulture, Ljudevita Posavskog 1

Dirty Old Shop, Tratinska 18

Rockmark, Berislavićeva 13

www.entrio.hr