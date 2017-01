Privlače li se suprotnosti i u seksu?

Suprotnosti se privlače - koliko ste to puta čuli u životu? Vjerojatno dovoljno da ste to i doživjeli, no u seksu to ipak ne igra kao teorija, tvrdi poznati seksolog Ian Kerner, navodeći da su zajedničke želje i interesi važni u seksualnom odnosu.

Naime, prema njegovoj teoriji, ljudi se u odnosu prema seksu dijele na dvije osnovne skupine: na udobne i nemirne ljubavnike.

Udobni bi ljubavnici željeli seks u krevetu na sigurnom mjestu, dok je nemirnima puno draži seks na ''opasnim'' mjestima i često su vrlo spontani i domišljati u seksu.

Upravo se iz tog razloga najbolje slažu parovi približno sličnih seksualnih želja. Kako objašnjava Kerner, ako se dogodi da se u vezi nađu dvije seksualne suprotnosti, na početku to i nije problem.

No, čim hormoni prestanu igrati glavnu ulogu i osobe se bolje upoznaju, vjerojatno će im različite seksualne navike i želje početi smetati.

Stoga, pronađite nekog kompatibilnog i izbjegnite sve zamke i moguće probleme...