Privremena regulacija prometa u Zagrebu zbog Tour of Croatia 2018.

Privremena regulacija prometa u Zagrebu - dana 22. travnja 2018. godine u vremenu od 15:30 sati do 17:00 sati za promet se privremeno zatvara: Slavonska avenija od čvora Ivanje Reke do ulice Hrvatske bratske zajednice - HBZ - Ulica grada Vukovara (sjeverni kolnik na dijelu od HBZ do Miramarske ceste) - Miramarska cesta. - Mihanovićeva - Gundulićeva od Mihanovićeve do Hebrangove - Ilica od Trg bana Josipa Jelačića do Frankopanske - Mesnička - T. Brezovačkog - Trg sv. Marka - ulica 29.X.1918. - Opatička - Jurjevska - Mlinarska - A. Vrančića - Medvedgradska - Tkalčićeva - Mikleušićeva - Kaptol - Vlaška od Trga Europe do Palmotićeve - Trg Europe - Palmotićeva od Branjugove do Boškovićeve - Boškovićeva - A. Hebranga

zabrana zaustavljanja i parkiranja 22. travnja 2018. od 6:00 sati do 17:30 sati - Gundulićeva ulica (zapadna parkirališta na dijelu od Mihanovićeve do Hebrangove), T. Brezovačkog (od Mesničke do Trga sv. Marka), Opatička (od ulice 29.X.1918. do Demetrove), Medvedgradska (istočna parkirališta južnije od Vrančićeve), Tkalčićeva (od TC Kaptol do Mikleušićeve)

ukidanje Taxi stajališta 22. travnja 2018. od 13:00 sati do 17:00 sati. Mesnička, Vlaška zapadno od Palmotićeve,

ukidanje autobusnog stajališta 22. travnja 2018. od 13:00 sati do 17:00 sati u Palmotićevoj, južno od Vlaške,