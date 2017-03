Problemi u vezi koje treba odmah rješavati

Zaljubljenost dolazi brzo, a odlazi nešto sporije, no prije ili kasnije partneri u vezi nađu se u situaciji da nema više leptirića u trbuhu i glave u oblacima, ali zato ima problema koje su do tada smatrali zanemarivim... sve do tog trenutka.

Većina parova zapravo ima slične probleme. Oni se uglavnom mogu riješiti komunikacijom, no ukoliko je budete odgađali, vaš ljubavni odnos može se naći na klimavim nogama.

Dok isprva smatramo naše probleme, greške, ali i dobre poteze jedinstvenima, s određenim vremenskim odmakom shvatit ćemo kako je zapravo riječ o vrlo čestim obrascima ponašanja koji dugoročno ostavljaju tragove na našim odnosima.

Pretjeranim kritiziranjem partnera ili partnerice poručujete im kako prema njima ne osjećate poštovanje. Dakle, došli ste do faze veze u kojoj ste jedno i/ili drugo razočarani i ljuti i takve frustracije dodatno potičete nezdravim primjedbama i komentarima.

Na to se nadovezuje obrambeni stav osobe koja je napadnuta, što dalje vodi k zatvaranj u sebe i zahlađenju komunikacije.

Izbjegavanjem rasprave i razgovora situacija se još samo komplicira, čime problem ostaje neriješen, ali užasno dobiva na svojoj težini. Obično muškarci izbjegavaju verbalne analize problema, dok se žene u njima mnogo bolje snalaze.

Ukoliko i vaša veza ili brak ima ove simptome, prvo što morate vidjeti jest želite li oboje raditi na popravljanju situacije.

Ako vam uspije otvoreno razgovarati o tome čega se bojite i slušate što vam partner o tome može reći, počeli ste s velikim spremanjem svoje veze.

Bit svakog odnosa je iskrena komunikacija u kojoj uvažavate svoje sugovornike te ih ne vrijeđate ili ste pasivno agresivni.

Tek kad to shvatite možete stvarno početi razmišljati o zajedničkom životu, nikako prije.