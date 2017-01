Probudi se Europo!

Aha! Britanci dakle žele napustiti EU zato što ih se prisiljava da prihvate previše izbjeglica! To tvrdi Donald Trump, u svom intervjuu za njemački list Bild i britanski The Times. U Europi je taj razgovor podigao veliku prašinu. Procjene Donalda Trumpa su besmislica. Velika Britanija je prihvatila jako mali broj izbjeglica iz Sirije ili neke druge zemlje. Na to je nitko nije ni prisiljavao. U kampanji oko Brexita radilo se o doseljenicima iz EU-a.

Budući predsjednik SAD-a priča gluposti. EU je utemeljen kako bi „pretekao" SAD u trgovini, izmišlja on. Uskoro najmoćnijem čovjeku svijeta treba pokloniti knjigu povijesti, što se mene tiče i u Twitter-verziji, kako bi je uopće mogao pročitati i shvatiti. Trump smatra da je Europska unija propala. I da će mnoge države napustiti Uniju. I da je Brexit odličan „predložak" za njih. EU je „instrument" Njemačke, kritizira izabrani predsjednik. Instrument za što? Za ugnjetavanje Britanaca i Grka? Ili instrument s kojim bi se „pogurao" proces europskog ujedinjenja - i istočnoeuropskih država koje su se nakon raspada sovjetskog bloka našle na vjetrometini?

Britanci i Trump - čudan par

Onako usput uskoro najmoćniji čovjek svijeta istovremeno najavljuje i trgovinski rat protiv njemačkih automobilskih firmi, koji bi kršio međunarodna pravila koja je prihvatio i SAD. Biznismen Trump trebao bi upitati svoje kolege u američkim tvrtkama što oni misle o tome kad bi morali plaćati carine na izvoz svojih proizvoda u Njemačku, EU ili Meksiko. Zaljubljen sam u sebe, Donald Trump se sebi sviđa u ulozi rušitelja. Sve što je bilo, loše je, važne su samo njegove nejasne ideje. Tko bi trebao zauzeti mjesto EU-a, jednog vjernog saveznika SAD-a, to Trump ne kaže. Možda bi to trebao biti cijeli niz malih i najmanjih nacionalnih država koje bi onda „Trump-Amerika" mogla puno jednostavnije „zasuti" odredbama o ograničavanju trgovine i carinama.

Odvratno je kako se Boris Johnson vrti kako vjetar puše i kako se britanski šef diplomacije baca oko vrata "izabranom predsjedniku". U predizbornoj kampanji je Johnson nazivao Mister Trumpa nesposobnim i ludim. A sad je Trump odjednom veliki ujak koji bi trebao posrnuloj zemlji pomoći da se iskobelja iz vrtloga zvanog Brexit. Moguć je i posebni trgovinski sporazum Britanaca s Amerikancima, ali tek nakon Brexita, dakle za dvije godine.

Istočna Europa mora drhtati

Kao dokaz za nesposobnost EU-a Trump navodi da su Irci zbog ekoloških propisa spriječili proširenje njegovih terena za golf.

Ma nemoj? Razočarani poslovni čovjek si tako sklapa sliku o svijetu u čijem je apsolutnom centru upravo - on. I to je sad temelj za vanjsku politiku jedne supersile? Kod glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga već zvone zvona na uzbunu. Trump Sjevernoatlantski savez smatra nepotrebnim, zastarjelim i istovremeno važnim. Flertuje s ruskim autokratom Vladimirom Putinom, za sklapanje deala o razoružanju nudi mu ukidanje gospodarskih sankcija koje su uvedene zbog kršenja međunarodnog prava.

Istočnoeuropske članice NATO-a s pravom se plaše ruskih „malih zelenih", dakle ruskih boraca koji prodiru na tlo susjednih zemalja (bez službenih oznaka, nap. red.). Vladimir Putin je pametan, tu je Trump iznimno u pravu. I Putin će vrlo uskoro „testirati" koliko daleko može ići.

Strah se širi Bruxellesom da bi Trump i Putin mogli sjesti za stol kao „muški prijatelji" i onda na grbači Europljana odlučiti o novoj podjeli svijeta. Putin bi, recimo, mogao dobiti Baltik, Ukrajinu, Gruziju i Moldaviju. Zauzvrat bi Trump mogao „upravljati" u ostatku Europe. Je li to možda taj mogući „deal" o kojem je uvijek govorio i samo-prozvani kolovođa Trump? Baltičke zemlje i Poljaci moraju ozbiljno sumnjati u to da li bi predsjednik Trump doista „priskočio" u obranu tih zemalja ukoliko bi se Rusija počela ponašati agresivno. Bez vjerodostojne američke spremnosti da kao najvažnija sila NATO-a podrži njezinu opstojnost, Europa je izgubljena.

Zgražanje nije dovoljno

Mnogi ministri vanjskih poslova u Bruxelesu su s pravom bili zgroženi izjavama „ratnika" u Bijeloj kući.

Samo, sad bi morali brzo i jedinstveno odgovoriti. Ali ipak previše zabijaju glavu u pijesak. Europa i EU si to ne smiju dozvoliti.

I bez Britanaca je Stari kontinent, što se tiče broja stanovnika, veći od SAD-a. A što se tiče gospodarstva, podjednako snažan. Stanje šoka mora prestati.

Ne smije se više nadati da predizborni Trump to sve i nije baš tako ozbiljno mislio i da će predsjednik Trump slijediti razumniji kurs. Europa hitno mora organizirati svoju vlastitu obranu.

Ne smije se nadati da će novi američki ministri korigirati „Trumpov svijet". Ne, Trump je Trump. U predizbornoj kampanji je rekao da će biti najbolji predsjednik kojeg je Bog ikada stvorio. To on stvarno misli. I sad je stiglo to vrijeme. Američku se demokraciju gradi na temeljima Božje milosti. Probudi se Europo!