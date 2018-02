Prognoza vremena - bolje da ne znate

Dok su snijeg i bura ovih dana glavna meteorološka tema, od nedjelje će to biti jaki val hladnoće koji će zahvatiti Europu i Hrvatsku. Pritom će i dalje biti vjetrovito, povremeno uz snijeg, u nedjelju i ponedjeljak čak i na dalmatinskoj obali, pa i otocima. Pripremimo se na iznimno hladno vrijeme, s ledenim danima, rijetko kada zabilježenim krajem veljače. Budimo spremni!

Subota - razvedravanje, navečer i zahladnjenje

U Slavoniji, Baranji i Srijemu slabog snijega mjestimice će još biti u noći i ujutro, a zatim se ponegdje očekuju kraća sunčana razdoblja. Vjetar povremeno umjeren sjeveristočni i sjeverni. Temperatura od -2 °C ujutro do 3 °C poslijepodne.

U središnjoj Hrvatskoj u prvom dijelu dana većinom oblačno, ponegdje sa slabim snijegom, Zatim prestanak oborina i djelomično razvedravanje, ponajprije u najsjevernijim područjima. Vjetar većinom umjeren sjeveristočni. Najviša dnevna temperatura oko 0 °C, a najniža i do -4 °C.

U gorskim predjelima i u subotu snijeg, ali slabiji nego prošlih dana, i češći u noći i prijepodne. Mjestimice može biti i novog tanjeg pokrivača. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, a na sjevernom Jadranujaka bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima, koja će pahulje donositi i na obalu, gdje će biti djelomice sunčano. More valovito i jače valovito, na otvorenom i uzburkano.

Kao i na sjevernom Jadranu, i u Dalmaciji se temperatura zraka u subotu još neće znatnije mijenjati - jutarnja će biti većinom od 4 do 9 °C, a najviša od 8 °C u Zagori do 13 °C na otocima. Bit će djelomice sunčano, uz jaku buru, mjestimice na udare i olujnu.

Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom bit će i na jugu Hrvatske. Puhat će umjerena i jaka bura, a more će biti manje valovito nego na srednjem Jadranu. Temperatura zraka i dalje iznadprosječno visoka, najviša i do 15 °C.

Od nedjelje - vjetrovito, hladnije, nove oborine

Od nedjelje u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, uglavnom do utorka povremeno sa slabim snijegom, osobito u gorju i na istoku, gdje u ponedjeljak snijeg može biti i jači. Bit će osjetno hladnije, uz dnevnu temperaturu nerijetko nižu od -5 °C, a jutarnja i od -10 °C, pri čemu će još puhati umjeren do jak sjeveroistočni vjetar.

Na Jadranu umjerena i jaka bura, na sjevernom dijelu i olujna bura. Osjet hladnoće bit će vrlo velik, ne samo zbog vjetra, nego i zbog jakog pada temperature, pogotovo na sjevernom i srednjem dijelu. Od ponedjeljka se ondje tijekom dana očekuje najviše oko 0 °C, a ujutro će biti i do -6 °C. Bit će i susnježice i snijega, osobito u Dalmaciji tijekom nedjelje i ponedjeljka, kada će prevladavati oblačno. Stoga i će i u Dalmaciji zimska služba imati dosta posla.