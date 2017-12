Prognoza vremena za doček Nove godine

U nedjelju će diljem zemlje prevladavati oblačno vrijeme uz moguća kišna razdoblja. Zbog južnog i jugozapadnog vjetra i temperature će blago porasti, no isti će vjetrovi donijeti kišu. Osijek i Slavonski Brod budit će se uz nulu, Beli Manastir i Daruvar uz 2 i 3 stupnja. Dnevni maksimalac na istoku zemlje bit će između 11 i 12 stupnjeva Celzijevih.

Slično vrijeme očekuje središnji dio oko glavnoga grada. Zagreb, Karlovac i Sisak u prvoj polovini dana obasjavat će sunce, no kako će se dan primicati kraju bit će sve više oblaka. Dnevni maksimalac za ovo područje bit će 12 stupnjeva Celzijevih. Varaždin, Čakovec, Koprivnica i Križevci budit će se uz temperature od 3 stupnja, dok će one tijekom dana porasti i do 11 stupnjeva Celzijevih. Izmjenjivat će se kišna, oblačna i sunčana razdoblja. Najviše kiše bit će na području Čakovca.

Na području Gospića, Delnica i Senja za nedjelju je najavljena kiša uz temperature od 1 do 11 stupnjeva Celzijevih. Poreč, Pula, Rijeka i Rovinj uživat će u temperaturama koje će sezati i do 12 stupnjeva, no nedjelja će na ovom području biti kišna. Na području srednjeg i južnog Jadrana temperature će biti u blagom porastu u odnosu na subotu. Posvuda za stupanj, dva viša temperatura. Dnevni maksimalac sezat će do 12 stupnjeva Celzijevih, no i na ovom se području očekuje oblačno vrijeme s mogućom kišom.

Za one koji Novu godinu misle dočekati na otvorenom valja napomenuti da će temperatura u većini Hrvatske u novogodišnjoj noći biti iznad nule, na većem dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana, kao i u Istri, očekuje se kiša. Kišno će biti i u sjevernim dijelovima zemlje (Čakovec/Varaždin), dok bi u drugim dijelovima zemlje trebalo biti suho.

Kišna Nova godina

Novogodišnje jutarnje temperature u cijeloj bi zemlje trebale biti iznad nule. Na istoku zemlje jutarnje temperature bit će oko 2-3 stupnja, dok će one maksimalne sezati sve do 13 stupnjeva Celzijeva koliko se očekuje na području Daruvara. Beli Manastir i Osijek bit će na 12 stupnjeva, a Slavonski Brod zabilježit će 11 stupnjeva Celzijevih. Kiša se očekuje već od jutra.

Kiša i tmurno vrijeme u ponedjeljak će prevladavati i na području središnjeg dijela zemlje. Minimalna temperatura zraka za ovo područje bit će 2 stupnja, a maksimalna ide do 13. Slično i na sjeveru zemlje. Kiša i tmurno uz temperature između nule i 10 stupnjeva Celzijevih. Na području Gospića i Delnica u ponedjeljak se očekuje snijeg. Fužine će biti jedino mjesto u ponedjeljak koje će mjeriti minuse.

Poreč, Pula, Rovinj i Rijeka bit će područja nad kojima će se cijelog dana izmjenjivati suha i sunčana te kišna razdoblja. Temperatura zraka između 4 i 13 stupnjeva Celzijevih. Kiša će cijeli dan padati i na području srednjeg i južnog Jadrana. Zadar, Šibenik, Split, Knin, Makarska i Dubrovnik zabilježit će temperature između 4 i 14 stupnjeva koliko se očekuje u Zadru.