Prognoza vremena za produženi prvomajski vikend

Prognoza vremena za produženi vikend i više je nego povoljna za sve one koji ga planiraju provesti uglavnom na otvorenom, a naročito za one koji se uspiju dokopati obale.

Premda posvuda u Hrvatskoj neće biti stabilno i suho, kakvo mnogi priželjkuju, vjerujem da će s vremenom sljedećih dana većina ipak biti zadovoljna, kaže Zoran Vakula. Bit će iznadprosječno toplo, mjestimice čak i vruće, te pretežno sunčano, gdjekad čak i vedro, ali uz dnevne razvoje oblaka, osobito u unutrašnjosti.

Subota - većinom još toplije, ali i nestabilnije

Nakon prolaznog osvježenja tijekom petka, već u subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu ponovno biti između 26 i 29 °C, uz većinom sunčano vrijeme, prijepodne i vedro, uz mjestimičnu sumaglicu, a poslijepodne je samo ponegdje moguć kratkotrajan pljusak, uglavnom u Podunavlju.

Ni posvuda u središnjoj Hrvatskoj poslijepodne neće biti stabilno pa će vertikalnih razvoja oblaka biti kojegdje, a vjerojatnost pljuskova najveća u Zagorju, te na Kordunu i Banovini. Temperatura ujutro 9 °C do 12 °C, a poslijepodne između 25 i 28 °C.

I u gorju i na sjevernom Jadranu iznadprosječno toplo, ali uz dnevnu temperaturu malo nižu nego u sjevernijim krajevima. Pritom će uz more cijeli dan biti sunčano, povremeno i vedro, a u gorju će ujutro po kotlinama biti sumaglice, samo rijetko i magle, poslijepodne pak razvoja oblaka, samo ponegdje i pljuskova. Vjetar će biti slab, a more mirno ili samo malo valovito, temperature od 17 do 19 °C.

U Dalmaciji ponegdje i 20 °C, pa će uz sunce i poslijepodnevnu temperaturu zraka oko 26 °C vjerojatno biti i kupača. Za razliku od mora i obale, u unutrašnjosti neće biti sasvim stabilno pa su poslijepodne mogući pljuskovi, osobito u pograničnom području.

Na jugu Hrvatske vedro ili samo malo oblačno, uz slab vjetar te mirno i malo valovito more. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18 °C, a najviša 26 do 28 °C.

Od nedjelje - i dalje toplo, ponegdje uz pljuskove

Relativno toplo vrijeme, na Jadranu uz većinom slab do umjeren vjetar, nastavit će se i sljedećih dana, na jugu sunčanih, a prema sjeveru povremeno oblačnijih. Mogućnost kiše postoji uglavnom u ponedjeljakna sjevernom Jadranu, a u kopnenom području gotovo svakodnevno, osobito u gorju. No, pljuskovi, ako se i gdje uopće dogode, neće biti ni dugotrajni ni obilni. Uz pretežno sunčano vrijeme temperatura će u mnogim mjestima biti primjerenija lipnju, a ne kraju travnja, koji će na kraju biti jedan od najtoplijih u povijesti mjerenja, osobito ako se za vikend dogodi još poneki temperaturni rekord. A mogao bi...