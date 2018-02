Prognoza vremena za vikend nije baš...

Prognoza vremena za vikend je upravo onakva kakvu možete vidjeti kroz prozor - loša. Subota kaže da će biti pretežno oblačno u untrašnjosti. Slabih oborina bit će ponajprije u gorju i na sjeverozapadu zemlje, a u gorju je moguć novi tanji snježni pokrivač.

Na Jadranu djelomice sunčano, a na krajnjem jugu uz prolazno više oblaka može pasti i malo kiše.

Vjetar većinom slab i umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Temperatura između 0 i 5, na Jadranu od 8 do 13 °C.

Prognoza za nedjelju ne mijenja stvari značajno - djelomice sunčano, ujutro i ponovno potkraj dana u unutrašnjosti uz moguću maglu. Povremeno oblačnije uz mogućnost slabih oborina bit će u Slavoniji, gorskoj Hrvatskoj i na južnom Jadranu.

Vjetar većinom slab sjeveroistočni, na Jadranu će jaka bura s olujnim udarima kroz dan slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak.

Jutarnja temperatura od -6 do -1, na Jadranu uglavnom od 1 do 6. Najviša dnevna od 0 do 5, na Jadranu 7 do 12 °C.