Prognoza za vikend - hladno, ali stiže bolje vrijeme

Posljednji vikend siječnja bit će svojevrsni rezime ovog ledenog mjeseca. Zadržat će se stabilno i suho vrijeme te prilično hladno

Na kopnu će ponovno prevladavati tmurno, a vrlo često sunce se neće uspjeti probiti kroz te niske guste oblake i maglu. Štoviše, u nedjelju je ponovno moguć snijeg, i to onaj koji je toliko sitan da ne stvara snježni pokrivač.

Subota će biti ledena, jutra u dvoznamenkastom minusu, a tamo gdje se zadrži tmurno i danju će biti ispod nule. U rijetkim sunčanim područjima danju će sunce zagrijati do plus 2 do 5 °C. U nedjelju jutro manje hladno nego u subotu, a danju slično.

Ako ste željni topline, igrajte na sigurnu kartu i popnite se iznad 700 metara nadmorske visine. Tamo će vas dočekati 20 i više centimetara snijega i temperatura nekoliko stupnjeva iznad nule, a sve to okupano suncem. To je ujedno i posljednja šansa da uživate na snijegu jer su mu dani odbrojani. Mislim dakako na ovaj kojega na tlu imamo već dva tjedna. Idućih će se dana početi topiti, po nekoliko centimetara na dan.