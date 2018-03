Program Studija smijeha od 2. - 9. travnja

PONEDJELJAK, 02.04. u 20:30h

"I hate Mondays - Open mic kvalifikacije"

Tražimo novog mladog/u komičara/ku koji će nastupati s našim rezidentima/cama i trebamo TVOJU pomoć u tome!

Večer Otvorenog mikrofona ili kratko rečeno open-majk je prilika za svakoga da barem na kratko postane stand up komičar. Sve što ti treba jest 7 minuta tvog autorskog stand up materijala i malo hrabrosti.

Ukoliko se ne želiš prijaviti, dođi svakako i nasmij se, te podrži mlade nade i sudjeluj u izgradnji domaće stand up scene.

Cijena ulaznice: 40 kn

Više informacija OVDJE

UTORAK, 03.04. u 20:30h "Ladies night" - tematski stand up show

Vrijeme je za još jednu žensku večer u Studiju Smijeha!

Nastupaju: Marina Orsag, Miranda Lončar i Vlatka Mifka.

One će vam svakako dokazati kako žene itekako imaju smisla za humor i razbiti predrasude da je stand up isključivo "muški posao".

Cijena ulaznice: 40 kn

Više informacija OVDJE

SRIJEDA, 04.04 u 20:00

"Fuckup night"

Čast nam je najaviti već jedanaestu večer posvećenu neuspjehu i malim životnim za***ma. Večer će se, kao i uvijek do sada, održati na već poznatom mjestu, zagrebačkom comedy klubu Studio Smijeha.

Ponovo su vaši domaćini Studio Smijeha i Propuh.hr koji će se i ovoga puta potruditi da večer provedemo kroz smijeh, zabavu i druženje. Kroz sve dosadašnje Fuckup nights ugostili smo razne zanimljive osobe iz javnog života, a u travnju, sukladno aprilililiju vam spremamo Fuckup Comedy uz odlične govornike i govornice. Mario Petreković, Zlatan Zuhrić Zuhra, Martina Ipša, Tin Sedlar i Marina Orsag će kroz intervjue i razgovore pričati o svojim fuckupima u poslu, ljubavi i životu općenito, dok se vi smijete do suza.

Cijena ulaznice: 40 kn

Više informacija OVDJE

ČETVRTAK, 5.04 u 20:30h

"Novi tekst - prva izvedba"

Pripremili smo nove fore za ovaj mjesec! Kao i svakog mjeseca tradicionalno četvrtkom naši komičari i komičarke pripremaju za vas potpuno nove fore. Ovaj četvrtak uz voditeljsku palicu Marine Orsag prvi puta ovog mjeseca zabavljaju vas: Marko Dejanović, Tihomir Paravina Psiho, Vlatka Mifka i Goran Vinčić .

Cijena ulaznice: 30 kn

Više informacija OVDJE

PETAK, 6.04. U 20:30h

"Nos za štos" - Tihomir Paravina stand up show"

Tihomir Paravina "glavom i bradom" izvodi svoj glazbeno-štosni šou program pod imenom 'Nos za Štos' u kojem, kako kaže, 'Objašnjava svoje fore za razliku od mađioničara koji nikad neće otkrit u čemu je trik' i 'Najrađe bi nastupo okrenut kontra od publike kao dirigent al onda bi mi se smijali iza leđa'. Započeo karijeru na open mic večerima u Purgeraju davne 2008. gdje je na licu mjesta postao miljenik publike i vidilo se da je dečko koji obećava, al ne i zabušava. Već je tolko dugo za mikrofonom da bi trebo plaćat pretplatu za pričanje i imat onaj minival kabal za slušalicu za telefon.

Cijena ulaznice: 40 kn

Više informacija OVDJE:

SUBOTA, 7.04. u 20:30h

"Žena za volanom" - Martina Ipša One woman show



Martina Ipša jedna je od začetnica stand up komedije u Sloveniji i jedna od najboljih slovenskih stand up komičarki.Sa svojim nastupom koji je pun originalnosti i direktnosti, popularna je kod publike različitih profila. U 11 godina karijere nastupala je u više država i osim na slovenskom, nastupa i na engleskom te hrvatskom jeziku. Ne samo da se bavi stand up komedijom, Martina piše i komedije za kazalište, kreirala je emisije za televiziju i redovni je gost slovenskih televizija.

Sada će opet u Hrvatskoj nastupiti sa one woman showom, koji će biti kombinacija najboljih, najudarnijih i naravno najsmješnijih fora.

Odgovoriti će na mnoga pitanja:

Kakav je odnos između Slovenije i Hrvatske?

Kako razmišljaju žene?

Kako izdržati dugo u vezi?

Cijena ulaznice: 40 kn

Više informacija OVDJE

NEDJELJA, 8.04. od 12:00 - 18:00h "Crafty Sunday"



Što je Crafty Sunday?

Događaj u kojem vas na jednom mjestu očekuju novi kreativci, dizajneri i umjetnici iz Hrvatske i cijelog svijeta. U nedjelju 08.04. imati ćete priliku upoznati sve te umjetnike/ce i kupiti prekrasne ručno izrađene proizvode raznih vrsta!

Ulaz besplatan!

Više informacija OVDJE