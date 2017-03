Proljetni umor stiže, riješite ga se

Proljeće je vrijeme kada se organizam priprema na veće aktivnosti tijekom lijepih dana i na neki način budi iz svojevrsnog zimskog mirovanja. To je i idealno razdoblje tijekom kojeg je najbolje posegnuti za nekim od gotovih preparata vitamina, minerala ili nadopuna prehrani. U vrijeme prepunih hladnjaka, dućana, samoposluživanja, restorana koji nude sve ono što se poželjeti može, kako je danas uopće moguće govoriti o prehrambenim nedostacima? U biti, ne radi se o problemu količine ili kvantitete, već vrijednosti ili kvalitete onoga što pod pojmom "hrana" unosimo u svoj organizam.

Manjak kvalitete

Prema nekim istraživanjima i statističkim pokazateljima, količina hrane i njena kalorijska vrijednost koju svakodnevno unosimo u naš organizam više je nego dovoljna za zadovoljenje energetskih potreba, a često puta i višestruko premašuje dnevni "utrošak". Međutim, hrana koju u prosjeku svakodnevno konzumiramo po svom je sastavu "nutritivno" siromašna i nedovoljno kvalitetna za održavanje našeg tijela u ovom pojačanom ritmu svakodnevice. Hranimo se jelima koji su sve bogatija masnoćama i šećerima (gotovo redovito "skrivenima") i koja sadrže previše soli, malo prehrambenih vlakana, previše proteina životinjskog podrijetla i premalo mahunarki.

No često se puta događa da slijedeći slijepo "idealne" dijete, dovedemo svoj organizam u stanje nedostatne količine esencijalnih tvari. Pod pojmom esencijalnih tvari podrazumijevaju se one tvari koje naš organizam nije u stanju proizvesti, već ih moramo unijeti izvana putem hrane jer su neophodne za normalno funkcioniranje našeg metaboliza - izmjene tvari. U esencijalne tvari ubrajaju se vitamini i minerali, neke aminokiseline (sastavni dijelovi proteina) i pojedine masne kiseline.

Gdje je zapelo?

Neka stanja praćena psiho-fizičkim smetnjama zapravo su signali koje nam naš organizam šalje kako bi nas obavijestio da se nalazimo na granici rezerve "goriva".

Zbog čega dolazi do nedostatka takvih tvari čak i ako slijedimo neku od propisanih dijeta? Jela gube na sastavu neadekvatnom proizvodnjom, konzerviranjem i kuhanjem ili pak pojedine tvari jednostavno "izgore" pod utjecajem vanjskih i unutarnjih čimbenika: zagađenja, dima ili jednostavno uslijed stresa. U ovim slučajevima nadopuna prehrane u obliku tableta, kapi i prašaka koje sadrže razne minerale i vitamine može uvelike doprinijeti boljoj općoj kondiciji i unaprijediti zdravlje pojedinca. Jer što se događa ako nedostaje samo jedna od ovih esencijalnih komponenti, ili pak ako je njihov međusobni odnos narušen?

Domaćice znaju prepoznati na svojim biljkama "simptome" nedostatka minerala u zemlji u kojoj uzgajaju lončaricu jednostavnim promatranjem biljke. I naše se tijelo izražava više-manje na isti način. Neka stanja praćena psiho-fizičkim smetnjama koja često puta nismo u mogućnosti sami sebi objasniti, zapravo su signali koje nam naš organizam šalje kako bi nas obavijestio da se nalazimo na granici rezerve "goriva". To "gorivo" je zapravo mješavina minerala, vitamina i oligoelemenata, koja mora biti prisutna u organizmu u točno određenom omjeru. Ako nedostaje samo jedna od tih tvari, organizam pati i nastoji nas izvijestiti o tome "lansirajući i emitirajući signale", koji se pak očituju kao proljetni umor.

Kako si pomoći?

Kako se rješavamo ovakvih "deficita"? U prvom redu moramo se osvrnuti i zapitati o kvaliteti prehrane. Zatim, kad je to potrebno zbog određenih fizioloških stanja u kojima se organizam nalazi, moramo gotovim proizvodima unositi u svoj organizam tvar Ili tvari koje trenutno nedostaju upotrebom specifičnog preparata. Minimalno razdoblje unutar kojeg treba koristiti takve preparate je oko mjesec dana, no može biti produženo ovisno o potrebi. No moramo se pri tom pridržavati dva osnovna pravila:

ne uzimati više preparata tijekom jednog dana od onoga kako proizvođač preporučuje

ne smijemo si stvoriti "savršen alibi" uzimajući nadopune prehrani, a preskačući obroke

Kako bismo odabrali najbolji proizvod trebamo se savjetovati sa svojim liječnikom ili farmaceutom. Odabir proizvoda ovisit će o našoj životnoj dobi, fizičkoj aktivnosti i zdravstvenom stanju. Oni koji se bave sportom ili su na bilo koji način više fizički aktivni morali bi posegnuti za proizvodima koji će im osigurati optimalni unos minerala i njihovih soli. Za one koji žele osigurati učinak "protiv starenja" preporučaju se proizvodi koji u osnovi sadrže antioksidanse.

Proizvod koji sadrži čitavu paletu vitamina i minerala općenito će dobro doći u stanjima umora, emotivne napetosti i stresa. Uz to ne smijemo zaboraviti još jedan lijek protiv proljetnog umora, a to je tjelesna aktivnost i boravak na zraku i suncu. Zrak i sunce potaknut će lučenje hormona dobrog raspoloženja i sintezu vitamina D, te će nam, uz pravilnu prehranu, pomoći u rješavanju ovog sezonskog problema.