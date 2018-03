Pronađene mumije s anatomijom vanzemaljca?

Profesor Konstantin Korotkov tvrdi da mumija pronađena u grobnici u južnom Peruu nije mumija ljudske osobe.

Mumiju su nazvali Maria, pronađena je blizu Nazca linija, a procjenjuje se da potječe iz 5. stoljeća. Jedna je od šest mumija prinađena u spomenutoj grobnici, uključujući šestomjesečno dijete nazvano Vavita.

Korotkov navodi da svaka mumija ima dvije ruke, dvije noge, glavu, dva oka i usta. Tkivo joj je biološke prirode, a kemijska svojstva ukazuju na to da su ljudska. U uzorku DNK pronađena su 23 para kromosoma, što je sasvim normalan broj.

"Četiri mumije su muškarci, svaki od njih s Y kromosomom. Izgledaju kao da su ljudski, ali nisu", navodi znanstvenik. "Njihova anatomska struktura je drugačija."

Ako je vjerovati Korotkovu, Maria i Vavita možda su reprezentativni primjerci rase koja je napredovala u razvoju ranije od ljudi, možda čak tisućama godina ranije.

No zato su svi ostali skeptični, a neki čak ovu priču nazivanju "organiziranom kampanjom za širenje dezinformacija". Noviji dokazi upućuju na to da je jedino rugačije na Mariji struktura njezinih rebra, no to nije nešto zbog čega bi je se trebalo proglasiti izmanzemaljcem.

Ako ipak odlučite stati na stranu dr. Korotkova i sumnjati u Mariju, bilo bi dobro imati na umu da isti znanstvenik tvrdi da posjeduje fotoaparat kojim može fotografirati ljudsku dušu. Samo kažemo...