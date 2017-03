Prophets Of Rage, House Of Pain i The Cult na Šalati

Zagrebački koncert grupe Prophets Of Rage koji će se dogoditi 26. lipnja održat će se na prvotno planiranom mjestu - stadionu Šalata. Njima će se iste večeri pridružiti hip hop legende House Of Pain i post rock heroji Black Peaks. Na isto mjesto, na zasebnom događaju, iduću večer dolazi britanska rock institucija The Cult, na svoj prvi zagrebački nastup nakon rasprodanog Doma sportova. Obje manifestacije uz već najavljene koncerte te one koji će se tek objaviti činit će niz događaja povezanih u Zagreb RockFest, koji će se tijekom lipnja održavati na različitim lokacijama po gradu.

PROPHETSI NA ŠALATI

Nastup Prophets Of Rage prvotno je zamišljen na stadionu Šalata, ali je zbog ozbiljnih najava renovacije te lokacije prebačen u Dom sportova. Sad je međutim stigla definitivna potvrda da se na ŠRC Šalati ove godine neće izvoditi nikakvi radovi te se koncert prebacuje na najdražu gradsku open air arenu.

Prophets Of Rage kojeg čine tri četvrtine Rage Against The Machine, Chuck D. i DJ Lord iz Public Enemyja te B Real iz grupe Cypress Hill donijet će najveće hitove svojih matičnih bendova na stadion kojem kao da je sudbina da ga prije renovacije malo preurede "Killing In The Name Of" ili "Sleep Now In The Fire". Set koji sadrži najvažnije pjesme iz RATM, PE i Cypress Hill repertoara te nekolicinu hip hop klasika bit će jedan od rijetkih cjelovečernjih nastupa na turneji koja je ispunjena uglavnom festivalskim svirkama.

HOUSE OF PAIN POJAČAVAJU LINE UP

Kultni hip hop trio u Hrvatsku dolazi u originalnoj postavi - Everlast, Danny Boy I DJ Leathal - u sklopu turneje kojom proslaavljaju 25 godina od prijelomnog debi albuma na kojem je se našao singl "Jump Around", zasigurno jedan od najvećih rap hitova u povijesti. Besmrtnu singlicu producirao je DJ Muggs, član Cypress Hilla, s kojima su House Of Pain bili povezani u kolektiv Soul Assassins. S obzirom da Prophets Of Rage u svom setu izvode "Jump Around" prilika da ga se čuje u izvedbi autorskog trojca definitivno je jedan od koncertnih vrhunaca ovog proljeća u Zagrebu.

Čast da 26. lipnja otvore program pripala je mladoj britanskoj post rock četvorki Black Peaks, koju su mediji dosad najviše uspoređivali s grupama Mastodon, The Dillinger Escape Plan i Tool. Imaju objavljena dva albuma s kojih se najviše probila singlica "Glass Built Castels". Četvrti najavljeni izvođač bit će objavljen kroz nekoliko tjedana.

Ulaznice

Ulaznice za koncert po cijeni od 220 kn u ponudi su do 26. ožujka. Od 27. ožujka do 25. lipnja cijena će im biti 240 kn, a na dan koncerta, ukoliko ih ostane, ulaznice će koštati 270 kn.

THE CULT PONOVO U ZAGREBU

Iduće večeri, na zasebnom događaju, na Šalati će nastupiti britanski rock divovi The Cult.

The Cult su osnovani 1983. godine i u svega nekoliko sezona postali globalna senzacija na krilima četiri superiorna albuma u kojima je glavnu ulogu odigrao njihov post-punk goth rock oplemenjen duhovima Doorsa i Zeppelina, ali uz specifičan dodir karizmatičnog Iana Astburyja. "She Sells Sanctuary", "Rain", "Fire Woman", "Sweet Soul Sister", "Lil' Devil", "Wild Flower" i ostale grmjet će s Šalate jednakom snagom kao što su grme od sredine 80-tih naovamo iz najvećih koncertnih arena i gotovo svih rock klubova kompletne planete.

Grupi The Cult će se 27. lipnja pridružiti još nekoliko izvođača koji će biti objavljeni u sljedećim tjednima.

Ulaznice

Ulaznice su u prodaji od petka, 3. ožujka po cijeni od 200 kn, što je iznos koji će ostati na snazi do 23. travnja. Od 24. travnja do 26. lipnja za ulaz će trebati izdvojiti 220 kn, a na dan koncerta 250 kn.

ZAGREB ROCKFEST

Niz rock, metal i žanrovski srodnih koncerata koje LAA organizira kroz lipanj spojeni su zajedničkim nazivom Zagreb RockFest. Dio nastupa je već najavljen, poput svirke grupe Ministry u Tvornici kulture, Prophets Of Rage, House Of Pain i Black Peaks te The Culta na Šalati, dok će dio njih biti objavljen u bližoj budućnosti. Hrpa zasebnih lipanjskih događaja održat će se na različitim lokacijama, a sve pod krovom Zagreb RockFesta, što predstavlja potpuno nov koncept na našoj sceni.

