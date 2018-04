Proteini skidaju višak kilograma

Zdrava prehrana trebala bi biti sastavljena od 20 do 30 posto proteina, 30 do 35 posto masti te do 40 posto ugljikohidrata. Takav režim prehrane zadovoljava sve potrebe organizma i opskrbljuje ga s dovoljno energije za fizičke aktivnosti.

Proteini sudjeluju u gotovo svim procesima u našem tijelu, stoga ih moramo unositi u tijelo u dovoljnim količinama. Tijelo treba proteine za izgradnju i regeneraciju mišića, kose i noktiju te sudjeluju u stvaranju hemoglobina koji prenosi kisik u tijelu.

Novija nutricionistička istraživanja govore o važnosti redovne konzumacije namirnica bogatih proteinima za zdrav i kvalitetan način života, a posebno tijekom redukcijskih dijeta.

Većina ljudi počne gubiti višak kilograma kada povećaju unos proteina jer organizmu treba više vremena da ih razgradi, probavi i iskoristi. Jednostavnije rečeno, kada povećamo unos proteina produžuje se osjećaj sitosti, a s time spontano dolazi do smanjenog unosa ostale hrane u organizam, posebno ugljikohidrata. Takav efekt se ne može postići s unosom jednostavnih ugljikohidrata i masti.

Prehrana s udjelom proteina od 20 do 30 posto u odnosu na cjelokupni energetski unos može ubrzati metabolizam uz gubitak 80 do 100 kalorija više na dan u odnosu na prehranu s niskim udjelom proteina!

Quark (svježi meki sir bogat proteinima s niskim udjelom masti), posni sir, mlijeko, jogurt, sirutka, krto meso piletine i puretine, riba, jaja, orašasti plodovi, mahunarke i dr. prirodan su i vrijedan izvor proteina.

Kod izbora ugljikohidrata važno je izabrati preporučene; voće i povrće te integralne žitarice i mahunarke.

Jednako je važno pametno birati masti; hladno prešana ulja (maslinovo ulje, bućino ulje), masnu plavu ribu, losos, orahe, bademe, chia sjemenke i dr. koji su najpreporučljiviji izvori masti koje našem organizmu i zdravlju čine dobro.