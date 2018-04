Prvi regionalni stand up fest u Zagrebu

Nakon izuzetnog uspjeha na inozemnoj i regionalnoj razini, stand up ekipa iz Studija smijeha predvođena Marinom Orsag priprema spektakl zajedno sa kolegama iz susjednih država. Ovaj trodnevni spektakl održavat će se u prostorijama Kina Europa u periodu od 26.04. završno s 28.04 s početkom u 20:30h. Ideja samog događanja je unaprijediti stand up scenu u Hrvatskoj i regiji, te osigurati njezin razvitak i to tako da sav prihod od prodaje karata ide za razvitak kluba i cijele stand up zajednice.

Na događaju će ukupno nastupiti osamnaest komičara/ki iz cijele regije, a za program će svaki/a od njih izvuči svoje najbolje fore. Oni/e izvođači/ce koji su nastupali i na Best of regional stand up spektaklima u KD Lisinski, svakako će pripremiti različite fore za Kino Europa. Publika koja je bila u KD Lisisnki, jako dobro zna koliko smijeha i zabave ih očekuje u sada trodnevnoj verziji ovog projekta, a oni/e koji nisu bili, ovaj put imaju priliku vidjeti pravu reviju stand up komičara i komičarki iz Hrvatske, BiH, Slovenije, Makedonije i Srbije.

Prvog dana ovog trodnevnog spektakla nastupit će Josip Škiljo (HR), Marko Dejanović (BiH/HR), Ana Zlatanović (SRB), Nenad Stefanovski (MK) i Martina Ipša (SLO), dok će vas kroz večer voditi Tin Sedlar (HR). Drugi dan u petak nasmijavat će vas: Aleksandar Perišić (SRB), Miranda Lončar (BiH/HR), Tihomir Psihomir Paravina (HR), Igor Drljo (BiH) i Tin Vodopivec (SLO), dok će vas kroz večer voditi Goran Vinčić (HR/SRB). A zadnji, treći dan u subotu, zabavit će vas: Andrej Težak Tešky (SLO), Dušan Jokić (BiH), Lucija Ćirović (SLO), Tomislav Primorac (HR) i Nikola Silić (SRB), dok će vas kroz večer voditi Marina Orsag (HR).

Organizatori su se potrudili maksimalno prilagoditi visinu cijene svim zaljubljenicima u stand up.

Tako je upad po danu u pretprodaji 50kn i 70kn, na dan 70kn i 90kn.

Za studente i umirovljenike, cijena karte u pretprodaji iznosi: 40kn i 60kn, a trodnevna u predprodaji iznosi 100kn i 160kn (kupnja moguća samo na blagajni Kina Europa, na dan vrijede iste cijene za sve)

Trodnevna ulaznica u pretprodaji iznosi 120kn i 180kn, na prvi dan 180kn i 240kn.