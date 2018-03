Prvi seks i zaštita

Prvi seks nosi sa sobom gomilu dilema, pitanja i mitova, no jednako tako i odgovornosti oba partnera da sve prođe na najbolji mogući način, uključujući i možda najvažniju stvar - sigurnost i zaštitu.

No, bez obzira na sve kampanje i roditeljsku brigu, više od četvrtine britanskih djevojaka i mladića pri prvom stupanju u intimne odnose ne rabe nikakvu kontracepciju, a najmanje kondome, pokazala su nedavno obavljena istraživanja proizvođača kondoma Durex.

Istraživanje što su ga proveli u tvrtki Durex na više od 26.000 osoba u 26 zemalja diljem svijeta Britaniju je svrstalo u donju polovicu ljestvice kad je riječ o prakticiranju sigurnog seksa. Studija je također pokazala da je 14 posto Britanaca tijekom stupanja u prvi spolni odnos pod utjecajem lijekova, droge ili alkohola.

Utvrđeno je i to da tinejdžeri češće upotrebljavaju kontracepciju od mladih u dvadesetim godinama, što pokazuje djelotvornost "bombardiranja" tinejdžera raznim reklamama odgovarajućeg sadržaja.

Naime, oko 80 posto tinejdžera u dobi od 16 do 19 godina koji su sudjelovali u istraživanju izjavilo je kako pri prvom seksualnom odnosu rabi kondome za razliku od 60 posto mladih ljudi u dobi od 20 do 24 godine koji ih upotrebljavaju, što je za 20 posto manje, a osobe u dobi od 25 do 34 godine koristile su kondome u manje od 50 posto slučajeva.

Podaci pokazuju da, kad je riječ o porukama i savjetima o sigurnom seksu, nikako ne bi trebalo izostavljati i starije dobne skupine.

Na prvome mjestu, kad je riječ o uporabi kondoma tijekom prvoga spolnog odnosa su Grci, njih čak 88 posto, zatim Poljaci 86 posto, Tajlanđani 84 posto, a Britanci su u donjem dijelu ljestvice sa 74 posto.

Lošiji od njih na popisu su Amerikanci, Australci i Francuzi s rezultatom manjim od 60 posto. - Smatramo da bi mladi trebali imati našu veću potporu te da bismo im trebali pružiti bolji i sveobuhvatniji program spolnog odgoja u školama preko zdravstvenih službi te općenito kroz razne društvene edukativne udruge - izjavio je direktor marketinga Durex Networka Peter Roach.