Prvu trudnoću najbolje je imati između 18. i 25. godine

Buduće majke i one koje tek počinju razmišljati o tome da zatrudne često su pune pitanja na koja ne znaju jasne odgovore. Evo nekoliko najčešćih.

Kako ustanoviti spol djeteta prije poroda?

Nekad se to radilo na način da se uzimao uzorak amnijske tekućine koja okružuje fetus u maternici i sadržava nešto odbačenih stanica ploda, što znači da se pregledom kromosoma tih stanica mogao ustanoviti spol i to u devedeset posto slučajeva. Uzorak tekućine liječnik je dobio tako što bi iglom prošao kroz trbuh majke, za što je pak bila potrebna lokalna anestezija. Obično liječnici nisu obavljali takve zahvat, osim kada se radilo o medicinskim potrebama (na primjer, ako je postojala sumnja na neku nasljednu bolest). Spol djeteta u maternici nije se mogao odrediti rendgenom jer zrake pokazuju samo kosti i položaj fetusa. Spol se mogao odrediti ultrazvukom, ali i to se radilo samo ako je postojao opravdani razlog. U novijim vremenima spol embrija ustanovljava se za tren oka takozvanom morfologijom koju doktor gotovo obvezno obavlja - roditelji mogu odlučiti žele li saznati spol djeteta prije rođenja ili se žele iznenaditi.

Kolika je vjerojatnost da žena izgubi drugo dijete nakon što je imala pobačaj tijekom prve trudnoće?

Ovo je strah mnogih žena koje su imale pobačaj tijekom prve trudnoće. Vjerojatnost da će idući put biti sve u redu te da će roditi zdravo dijete je onolika kakva bi bila i da nikad nisu imale pobačaj. Pobačaj je konačan ishod oko petnaest posto svih trudnoća, a kod većine žena koje jednom pobace to se više nikad ne ponovi. Dakako, pobačaj je žalostan događaj do kojeg obično dođe jer s embrijem nešto nije u redu i jer se ne razvija normalno. Ako je žena doživjela tri ili više pobačaja, doktori joj obično preporučaju opširnije pretrage koje će pokušati ustanoviti uzroke. Ipak, čak i nakon dva ili tri pobačaja i dalje postoji velika mogućnost da će žena bez ikakvih problema roditi potpuno zdravo dijete.

Koliko vremena nakon pobačaja treba čekati prije novog začeća?

Mnogi doktori preporučaju da žena nakon pobačaja pričeka barem pola godine prije nove trudnoće. Za takvu preporuku nema tjelesnih medicinskih razloga i opasnosti ako je žena zdrava i želi zatrudnjeti. Najčešći razlog zbog kojeg se preporuča čekanje jest depresija koja je rezultat nesretnog ishoda. Neke žene nakon tog traumatičnog događaja izgube interes za spolnost ili je se čak počnu bojati. Ta je reakcija posve razumljiva i u takvom slučaju treba pričekati da vrijeme zaliječi rane. Ženi može biti od velike pomoći razgovor s partnerom i prijateljima. Ako tjeskoba i otpor prema seksu predugo traju potrebno je potražiti pomoć stručnjaka.

U kojoj je dobi najsigurnije imati djecu?

Istraživanja u različitim krajevima svijeta su pokazala da žena ima najviše mogućnosti da rodi zdravo i normalno dijete te da joj trudnoća ima nesmetan tijek između 18. i 25. godine života. Kod mlađih i starijih žena rizik od različitih zapleta tijekom trudnoće nešto je veći i zato bi trebale redovitije odlaziti ginekologu. Pa ipak, tijek svake trudnoće ovisi i o mnogim drugim okolnostima i zato ne možemo sa stopostotnom sigurnošću tvrditi da je ova ili ona dob posebno sigurna ili primjerena za trudnoću. Svaku trudnoću moramo pratiti individualno.

Je li istina da žena nakon tridesete teže zatrudni?

Kako kod muškaraca tako i kod žena plodnost starenjem opada, ali sve do četrdesete godine, kada žena počinje neredovito ovulirati, postoji velika mogućnost da partneri dobiju djecu ako su zdravi i dovoljno često imaju spolne odnose.

Može li žena zatrudnjeti, ako muškarac ejakulira izvan vagine?

Takozvani coitus interruptus nije sigurna metoda za sprječavanje trudnoće baš zato što žena može zatrudnjeti čak i ako muškarac u nju ne ejakulira. Nekoliko kapljica sperme može 'pobjeći' u vaginu tijekom samog seksa. Nisu sigurne niti djevice, jer sperma može prodrijeti kroz male rupice na djevičanskoj kožici čak i ako nije bilo penetracije.

Izvor: Intimatemedicine.com.hr