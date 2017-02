Public Service Broadcasting dolaze na INmusic #12

Public Service Broadcasting nastao je 2010. godine u Londonu kada se multitalentiranom J. Willgoose, Esq., pridružio bubnjar Wrigglesworth. Public Serivce Broadcasting uzbudljiv su spoj indie/elektronike u koju su utkani audio isječci starih informativnih emisija i propagandnih materijala popraćeni hipnotičkim vizualnim projekcijama. Prema Willgooseu i Wriggleswortheu glavni cilj Public Service Broadcastinga je "naučiti lekcije povijesti kroz glazbu budućnosti".

Misija benda mogla se isčitati već iz naziva njihovog debitantskog albuma - "Inform-Educate-Entertain" izdanog u svibnju 2013. godine. Album je odlično ocijenjen od strane kritičara i primio je sjajne recenzije u uglednim časopisima poput Artrockera, Guardiana, The Independenta i mnogih drugih. Njihov drugi album "The Race for Space" izašao je 2015. godine. Lajtmotiv ovog izvrsnog konceputalnog albuma je svemirska utrka između SAD-a i Sovjetskog Saveza koja se odvijala od 1957. do 1972. godine. Kao i njegov prethodnik, album je odlično prihvaćen, a 2016. godine izašla je i njegova remix verzija - "The Race for Space[Remixes]", a na njihovom prvom live albumu - "Live at Brixton" iz 2016., ovjekovječen je njihov rasprodani londonski koncert.

Public Service Broadcasting na INmusic #12 dolaze u sklopu cijenjenog Europavox projekta čiji je INmusic festival ponosni partner. Europavox projekt sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Europavox okuplja partnere iz sedam europskih država i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.

Na dvanaestom izdanju INmusic festivala uz Public Service Broadcasting nezaboravan provod osigurati će i ostali fantastični izvođači - Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michael Kiwanuka, Repetitor i mnogi drugi. Osim fenomenalnih izvođača za dobar provod na INmusicu #12 pobrinuti će se i Ožujsko pivo kao powered by sponzor te OTP banka koja omogućava beskontaktno plaćanje na festivalu.

INmusic festival #12 održati će se od 19. do 21. lipnja 2017. godine na prekrasnim otocima jezera Jarun. Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #12 dostupne su u svim poslovnicama OTP banke, Dirty Old Shopu u Zagrebu (Tratinska 18) i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 299 kuna, a sedmodnevne kamperske ulaznice dostupne su u službenom festivalskom webshopu po cijeni od 200 kuna.