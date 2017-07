Public Service Broadcasting na festivalu Reflektor 14. studenog u Tvornici kulture

Dvije godine nakon odličnog albuma "The Race For Space", Public Service Broadcasting objavili su svoj treći album "Every Valley", u sklopu čije promotivne turneje stižu i u Zagreb 14. studenog ove godine. Bend će nastupiti na drugom izdanju sjajnog festivala Reflektor koji na zagrebačku pozornicu osim njih dovodi My Baby, Triggerfinger i mnoge druge bendove, koji će biti najavljeni do početka nove koncertne sezone.

Na albumu "Every Valley" multitalentirani J. Willgoose, Esq. publiku provodi rudnicima Južnog Walesa, a bend je i ranije istaknuo kako je glavni cilj Public Service Broadcastinga "naučiti lekcije povijesti kroz glazbu budućnosti". Album je ujedno i prvo njihovo izdanje za nezavisnu diskografsku kuću Play It Again Sam.

"Nemam nikakve osobne veze s rudnicima i nemam obitelji na području uz koje se album veže, ali nešto oko čitave priče oko tog mjesta me potaklo da krenem istraživati. Možda romantizam dolina u Južnom Walesu, ali ne može se to uvijek potpuno objasniti. Ono što je sigurno je činjenica da ovo nije album samo o rudnicima, niti samo o Južnom Walesu. Priča se odnosi i na zanemarene dijelove zapadnog društva i ciničnost politike", istaknuo je J. Willgoose, Esq.

J. Willgoose, Esq. i bubnjar Wrigglesworth osnovali su Public Service Broadcasting 2010. godine u Londonu, a radi se o odličnom spoju indie elektronike koju upotpunjavaju isječci starih informativnih emisija i propagandnih materijala. Prvi album objavili su 2013. godine, a odlično je prihvaćen od strane kritike i publike. Bend je osvojio i domaću kritiku i publiku na ovogodišnjem izdanju INmusic festivalu, pa željno iščekujemo njihovo drugo predstavljanje zagrebačkoj publici u Tvornici kulture.

Ulaznice u prodaju kreću u ponedjeljak 24. srpnja po cijeni od 45 kn, koja će ostati na snazi do 24. kolovoza. Od 25. kolovoza do 13. studenog za ulaz će trebati izdvojiti 55 kn, a na dan koncerta 70 kn.