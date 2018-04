Pulitzer The New York Timesu i The New Yorkeru

Dnevni list The New York Times i magazin The New Yorker zajednički su u ponedjeljak dobili Pulitzerovu nagradu za izvješćivanje u javnom interesu o hollywoodskom skandalu o optužbama za seksualno zlostavljanje protiv filmskog producenta Harvey Weinsteina, javio je BBC.

Ta izvješća potaknula su #Me Too pokret protiv seksualnog zlostavljanja u drugim djelatnostima. Odbor za dodjelu nagrade je opisao rad novinara koji su razotkrili Weinsteina kao "eksplozivno, utjecajno novinarstvo koje je razotkrilo moćne i bogate seksualne grabežljivce".

The New York Times je podijelio i drugu nagradu s The Washington Postom za nacionalno izvješćivanje o navodnom ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore 2016. i mogućem dosluhu ruskih dužnosnika i kampanje predsjednika Donalda Trumpa

Pulitzerova nagrada je najprestižnije priznanje u američkom novinarstvu, ustanovio ga je novinski izdavač Joseph Pulitzer, a dodjeljuje ih od 1917. Sveučilište Columbia u New Yorku.