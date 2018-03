Queen Symphony Show 17. svibnja u Lisinskom

Zadivljujući Queen Real Tribute bend zajedno uz Muzikon simfonijski orkestar i zbor stiže 17. svibnja u Lisinski. Ovaj najveći europski Queen tribute bend donosi spektakularan show od čak 60 vrhunskih glazbenika koji će u specijalnom aranžmanu izvoditi najveće uspješnice jednog od najutjecajnijih bendova svih vremena.

Queen Real Tribute u deset godina postojanja obišao je čitav svijet. Samo u Brazilu odsvirali su više od 70 koncerata u čak četiri briljatne turneje, a na koncertnim postajama koje su obišli nalaze im se još i Portugal, Francuska, Češka, Švicarska, Austrija, Bugarska, Rumunjska, Makedonija, Slovenija, BIH, Crna Gora, Albanija te Hrvatska u kojoj su nastupali nekoliko puta. Svojim talentom preslikavanja originala zadivili su zapanjenu publiku, a 2008. upravo u Zagrebu snimili su i live koji je izašao na DVD-u „Magic Rhapsody".

Queen Real Tribute i Muzikon simfonijski orkestar i zbor - Bohemian Rhapsody (live)

Detalji kojima bend posvećuje pozornost u scenskom nastupu su također fascinantni. Frontmen nosi identične kostime kakve je nosio karizmatični Freddie Mercury, gitarist koristi model gitare baš kao i Brian May te svira kovanicom umjesto trzalicom kako bi dočarao originalni Queen zvuk.

Queen Real Tribute i Muzikon simfonijski orkestar i zbor - Barcelona (live)

„The Show Must Go On", „We Will Rock You", „Bohemian Rhapsody", „I Want To Break Free" i „We Are The Champions" samo su neki od megahitova legendarne grupe Queen koje će uz Queen Real Tribute u posebnom aranžmanu interpretirati Muzikon komorni orkestar i zbor predvođen mladim beogradskim umjetnikom Milošem Jovanovićem. Ovo mnogobrojno okupljanje profesionalnih glazbenika još jednom će očuvati sjećanje na bogato stvaralaštvo grupe Queen i odati počast ovim prvacima glazbene povijesti.

