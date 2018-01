Queen Tribute u Vintage Industrialu 27. siječnja

Posljednju subotu siječnja 2018. zatvorit ćemo impresivnim Queen Tribute bendom. Ako ste mislili da ste već sve vidjeli, ovaj bend daje još malo više u davanju počasti jednom od najvećih bendova svih vremena.

Queen je britanski rock sastav nastao 1970. godine raspadom grupe "Smile" kojeg su činili Brian May i Roger Taylor. U kratkom periodu na mikrofon dolazi Freddie Mercury i za njim basist John Deacon.

Queen je snimio petnaest studijskih albuma, pet koncertnih albuma, te brojne kompilacijske albume. Prodali su preko 300 milijuna primjeraka u cijelom svijetu, uključujući više od 35.5 milijuna samo u SAD-u.

Pjesme "We Will Rock You" i "We Are the Champions" iz 1977. postale su stadionske himne i još uvijek se izvode na gotovo svim sportskim događajima širom svijeta.

Queen se smatraju jednim od najvećih, najuspješnijih i najutjecajnih britanskih i svjetskih rock sastava.

Njihov posljednji studijski album "Innuendo", izdan 1991.godine, dosegnuo je broj 30 u SAD-u, ali je zato u Europi postigao veliki uspjeh, te u Velikoj Britaniji zasjeo na broj 1. Iste te godine započinju glasine o lošem zdravlju Freddie Mercuryja, da bi 23.11.1991. objavio javnosti da boluje od AIDS-a, te sljedećeg dana, 24.11. preminuo.

DISKOGRAFIJA

1973. Queen

1974. Queen II

1974. Sheer Heart Attack

1975. A Night at the Opera

1976. A Day at the Races

1977. News of the World

1978. Jazz

1980. The Game

1980. Flash Gordon

1982. Hot Space

1984. The Works

1986. A Kind of Magic

1989. The Miracle

1991. Innuendo

1995. Made in Heaven

2008. The Cosmos Rocks