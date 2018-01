Radno vrijeme trgovina i shopping centara na Sveta Tri kralja 2018.

Radno vrijeme trgovina na blagdan Sveta Tri kralja 2018.

DIONA

Diona radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - nedjeljno radno vrijeme

KAUFLAND

Kaufland radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - 7 do 16 sati

KONZUM

Konzum radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - do 12, 13, 14 ili 15 sati

LIDL

Lidl radno vrijeme Sveta Tri kralja. srijeda 6. siječnja - do 18 sati

METRO

Metro radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - Metro Jankomir i Metro Sesvete do 18 sati, ostali centri do 16 sati

PLODINE

Plodine radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - 7 do 18 sati

SPAR:

Spar radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - 15, 17 ili 18 sati.

INTERSPAR:

Interspar radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - do 17, 18 ili 20 sati.

EMMEZETA:

Emmezeta radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - 9 do 16 sati

Radno vrijeme shopping centara na blagdan Sveta Tri kralja 2018.

ARENA CENTAR

Arena Centar radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - 10 do 21 sat

AVENUE MALL ZAGREB

Avenue Mall Zagreb radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - 10 do 21 sat

CENTAR CVJETNI

Centar Cvjetni radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - 10 do 18 sati

CITY CENTER ONE ZAGREB EAST i WEST

City Center one Zagreb radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - 9 do 21 sat

GARDEN MALL

Garden Mall radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - zatvoreno

GREEN GOLD centar

Green Gold radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - 9 do 20 sati

KING CROSS

King cross radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - 9 do 20 sati, Interspar 8 do 20 sati

KAPTOL CENTAR

Kaptol centar radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - zatvoreno

IMPORTANNE GALLERIA:

Importanne galleria radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - 9 do 17 sati

POINT CENTAR Vrbani:

Point radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - 9 do 21 sat

SUPERNOVA ZAGREB:

Supernova Zagreb radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - 9 do 21 sat, Interspar do 20 sati

WESTGATE:

Westgate radno vrijeme Sveta Tri kralja. petak 6. siječnja - 10 do 21 sat