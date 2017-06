Radno vrijeme trgovina i shopping centara na Tijelovo, 15. lipnja 2017.

Radno vrijeme trgovina i shopping centara na Tijelovo 15. 6. 2017. kod najvećeg broja trgovina zapravo je preslikano nedjeljno radno vrijeme

Radno vrijeme trgovina na Tijelovo 15. 6.:

BILLA radno vrijeme na Tijelovo 15. 6. 2017. - do 14, 20 ili 24 sata

DIONA radno vrijeme na Tijelovo 15. 6. 2017. - radno vrijeme za nedjelju



GETRO radno vrijeme Tijelovo 15. 6. 2017. - Getro marketi do 12 ili 15 sati, Getro centri do 15 sati

INTERSPAR radno vrijeme na Tijelovo 15. 6. 2017. - radno vrijeme za nedjelju

KAUFLAND radno vrijeme na Tijelovo 15. 6. 2017. - do 22, 23 ili 24 sata

KONZUM radno vrijeme na Tijelovo 15. 6. 2017. - radno vrijeme za nedjelju

LIDL radno vrijeme na Tijelovo 15. 6. 2017.. - radno vrijeme za nedjelju

PLODINE radno vrijeme Tijelovo na 15. 6. 2017. - radno vrijeme za nedjelju

SPAR radno vrijeme na Tijelovo 15. 6. 2017. - radno vrijeme za nedjelju

Radno vrijeme shopping centara na Tijelovo 15. lipnja 2017.

West Gate shopping city radno vrijeme od 10.00 do 21.00h

City Center one West Jankomir, City Center one East Žitnjak radno vrijeme od 09.00 do 21.00h

Arena centar radno vrijeme od 10.00 do 21.00h

Avenue Mall Zagreb radno vrijeme od 10.00 do 21.00h

Centar Cvjetni radno vrijeme od 10.00 do 18.00h

Garden Mall Dubrava radno vrijeme od 09:00 do 21:00h

Importanne centar radno vrijeme NE RADI, osim ugostiteljstva

King Cross Jankomir Zagreb od 09.00 do 21.00h

Point Shopping Centar od 09:00 do 21:00h

Supernova Zagreb od 09.00 do 21.00h