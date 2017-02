Rag'n'Bone Man stiže na EXIT!

Autor jednog od trenutno najvećih svjetskih hitova "Human", britanski soul glazbenik Rag'n'Bone Man dolazi na glavnu pozornicu Exita u nedjelju, 9. srpnja!

Svjetske top liste i publiku je osvojio dubokim glasom, iskrenim stihovima i sirovim emocijama, a mnogi predviđaju da će 2017. biti njegova godina. Već je osvojio ovogodišnju BRIT nagradu u "Critics' Choice" kategoriji, a koliko kritičari znaju predvidjeti uspješne karijere, govori činjenica da su prethodni dobitnici u toj kategoriji Ellie Goulding, Florence + The Machine i Adele, s kojom ga i najviše uspoređuju zbog sirove snage vokala.

Rag'n'Bone Man je nominiran i u kategoriji "British Breakthrough Act", a jedan od direktora labela Sony predvidio je da će "Human", najavljen za 10. veljače, biti jedan od najprodavanijih albuma u ovoj godini.

EXIT Dance Arena u petak, 7. srpnja dočekuje dvojicu neprikosnovenih lidera svjetske house scene, Solomuna i Dixona, i to u specijalnom trosatnom "back2back" setu! Na Arenu u subotu, 8. srpnja stiže i službeni Faithless DJ Set, koji osobno donosi Sister Bliss, autorica najvećih hitova ove kultne elektronske grupe, dok će na istom mjestu u četvrtak, 6. srpnja uživo nastupiti britanski hit trio RÜFÜS!

Human(s) at EXIT 2017: https://youtu.be/jAQB_LFNb7k

Iznikao iz hip-hop scene, bluesman karakterističnog glasa, Rag'n'Bone Man prepoznatljiv je po svom pirsingu i mnogobrojnim tetovažama, ali i po visini, pa je među prijateljima, a i publikom, poznat kao "nježni div". Pjesma "Human", već broji preko 125 milijuna YouTube pregleda, a prije tjedan dana je izbacio i novu skladbu "Skin" koja je već bilježi prve milijune pregleda i prije službenog spota, baš kao i njegov debitanski singl "Lay My Body Down" iz 2014. Među njegovim fanovima je i veliki Elton John koji ga ovih dana javno hvali, kao što je ranije činio s Edom Sheeranom nakon čega je Ed ubrzo rasprodao prve stadione!

Dugogodišnji prijatelji Solomun i Dixon nalaze se među pet prvoplasiranih na listi uglednog magazina Resident Advisor, a Dixon drži rekord s četiri godine uzastopnom prvom pozicijom. Obojica su i među pet najboljih na drugoj prestižnoj listi, sitea Beatport, s tim što je tu Solomun na tronu! Vlasnici su i dvije najuspešnije izdavačke kuće u posljednjih nekoliko godina, Innervisions (Dixon) i Diynamic (Solomun) koje objavljuju antologijske hitove suvremene elektronske muzike i svojim zvukom privlače najtalentiranije producente kao što su Recondite, Hot Since 82, Âme ili David August.

Sister Bliss, muzička snaga legendarne grupe Faithless, jedna od najvažnijih ličnosti britanske elektronske scene. Ova talentiran multi-instrumentalistica počela je svoju karijeru kao jedna od prvih ženskih house DJ-eva u Britaniji, a napravila je pravu revoluciju na sceni s Faithless i njihovim potpuno drugačijim zvukom. Rezultat rada ovog čudesnog tria su šest top 10 singlova i preko 15 milijuna prodanih ploča, te brojne nagrade i gigantski hitovi "Insomnia", "Salva Mea", "God Is a DJ" i "We Come 1".

Elektronski trio RÜFÜS već je postigao značajne uspjehe u rodnoj Australiji, gdje je njihov debitni album "Atlas" završio na prvom mjestu top lista, a isti uspjeh ponovili su i s drugim izdanjem "Bloom" početkom 2016. godine. Bilježe brojne nagrade zahvaljujući hitovima "You Were Right", "Take Me", "Innerbloom" i brojnim drugim koje prelaze multimilijunske YouTube preglede! Kombinirajući stilove, osvojili su i kritičare i publiku, nastupajući na festivalskim gigantima kao što su Lollapalooza i Coachella, a većina koncerata ove godine im je već rasprodat+na!

Ulaznice za EXIT po promotivnoj cijeni od 439 kn dostupne su na svim prodajnim mjestima EXIT festival - u sustavima Ticketshopa. U prodaji su i specijalno skrojeni turistički paketi za Sea Star, Sea Dance i EXIT festivale, po cijeni već od 59 Eura putem sitea www.exittrip.org. EXIT tim iduće godine spojit će čak četiri festivala u regiji u jedinstveno EXIT Ljeto ljubavi 2017. Prvi u nizu je Sea Star, koji će se 26. i 27. svibnja održati u Umagu, sljedeći je Revolution festival u Temišvaru, 2. i 3. lipnja, a odmah nakon EXIT festivala, od 6. do 9. srpnja, slijedi četvrto izdanje Sea Dance festivala od 13. do 15. srpnja!