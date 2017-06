Rak - godišnji horoskop za 2017.

Godišnji horoskop za Raka za 2017. donosi pripadnicima ovoga znaka prilično dobre vijesti i prognoze koje će zasigurno obradovati sve one koji se već neko vrijeme osjećaju kao da su na krivom mjestu u krivo vrijeme.

No, ova će godina to promijeniti zbog snažnog povoljnog utjecaja Marsa koji će donijeti toliko potrebnu agresivnost koja Rakovima inače nije svojstvena, a zapravo je onaj čudesni sastojak uspjeha koji im nedostaje.

Prirođena skromnost i sramežljivost bit će zamijenjena pragmatičnijim pristupom, ponekad malo napasnijim, no upravo toliko koliko ne iritira okolinu, a postiže željene rezultate znatno brže i učinkovitije od pristojnog čekanja da vas netko primjeti.

Upravo iz tog razloga ova je godina Rakovima prilika za napredak u svim aspektima života iznošenjem svojim ideja i inicijativa na svjetlo dana i djelovanjem u smjeru njihova ostvarenja, što do sada bez probojnosti nije bilo lako, priznajemo - no vrijeme je za promjene, i to prvenstveno pozitivne koje će postaviti odlične temelje za godine koje slijede.

POSAO

Vrijeme je da Rakovi izađu iz sjene i zauzmu mjesto pod reflektorima, u prvim redovima - barem oni kojima je tamo stvarno i mjesto. No, za to do sada nije bilo previše povoda zbog urođene skromnosti i nelagode od javnih istupanja takvog tipa, ali ova će godina i to promijeniti u pozitivnom smjeru.

Prva tri mjeseca godine bit će ključna po tom pitanju, stoga ne treba oklijevati već s prvim danima nove godine podastrijeti svoje ideje i planove osobama koje imaju utjecaj i započeti kampanju za njihovo prihvaćanje i ispunjavanje. Vaša urođena kombinatorika i vješta improvizacija u situacijama kad se čini da izlaza nema ili nije pretjerano povoljan samo će dodatno osnažiti mogućnosti koje će vam se na tom polju otvaraju isključivo vašom inicijativom - ništa neće doći samo od sebe, kaže vam Saturn i traži od vas da se izborite za svoje ideje.

Kalkulirani rizik i inače je zaštitni znak Raka za koji malo tko zna, a ove će godine posebno doći do izražaja u prilikama za investiranje koje će se naročito otvarati u zadnjem kvartalu godine pod paskom Merkura. Iskoristite svoje znanje i vještine na pravi način i osigurat ćete mirnih nekoliko godina na financijskom planu.

LJUBAV

Sva zbivanja na poslovnom planu mogla bi vas odvratiti od onoga što inače u životu radite najbolje - pažnje koju posvećujete partneru, naročito pred kraj godine. To je vrlo opasno razdoblje za vas koje bi moglo završiti vrlo nepovoljno, no postoji recept za uspjeh - otvorite se partneru do kraja, izložite svoje ideje i planove i na taj ga način pripremite za činjenicu da nećete imati dovoljno vremena.

Ljeto je naročito dobro aspektirano u tom pogledu, stoga provedite odmor zajedno uživajući i pripremajući se za burnu jesen kad ćete vi, možda i po prvi puta, trebati bezuvjetnu podršku partnera za svoja nastojanja.

Što se tiče Rakova koji nisu u vezi, veće šanse za pronalazak partnera su u drugom kvartalu godine kada Venera može izvršiti presudan utjecaj i odigrati ulogu maloga Amora, nadzirući strelicu ljubavi koja će vam probiti srce. Slijedite svoj unutarnji osjećaj i nećete pogriješiti - nekad to znači da ćete morati propustiti priliku koja je na prvi pogled primamljiva, no budite sigurni da nećete dugo čekati na novu.

ZDRAVLJE

Snažan zajednički utjecaj Marsa, Sunca i Jupitera tijekom cijele godine omogućit će vam dovoljno energije za sve što mislite napraviti. Sjajni aspekti vježbanja i jačanja metabolizma ne bi se smjeli propustiti, pa toplo preporučujemo da već od samog početka godine odaberete neku fizičku aktivnost kojom ćete se redovito baviti.

Čak i oni Rakovi koji inače nisu skloni tjelesnim aktivnostima ove će godine osjetiti potrebu za time, pa ne zaboravite da je i šetnja ili vožnja bicikla sasvim dovoljna tjelovježba za održavanje razina energije i zdravlja.

Jedino na što morate obratiti posebnu pažnju su ozljede kojih bi moglo biti više nego inače, što je naravno izravno povezano s povećanom razinom tjelesnih aktivnosti - ne pretjerujte, sve s mjerom i razlogom.

