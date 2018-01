Razgovor u povodu – slikar Ante Barišić

Ante Barišić, slikar iz Dubrovnika, hrvatski je likovni umjetnik s vrlo jakom inozemnom izlagačkom aktivnošću, znakovite osobne biografije, izlagao na brojnim samostalnim izložbama, autor je vrlo složenog opusa.

Gospodine Barišić, autor ste vrlo zanimljivog i složenog opusa. Kako je on nastajao?

Ja sam po prirodi izumitelj. Ako već nešto postoji ,to nije područje moga interesa. Izum predstavlja novo tehničko rješenje dok likovno djelo spada u subjektivnu kategoriju vrednovanja. Želja mi je bila proučiti mogućnosti digitalnih medija u ostvarenje likovnog izražaja. Postao sam članom Fine Art America portala koji je tada 2009. imao oko 11.000 članova. Danas ih ima nekoliko stotina tisuća. Tu su umjetnici iz cijeloga svijeta s vrlo raznolikim umjetničkim obrazovanjem. Ući u takvo jedno društvo umjetnika, staviti svoja djela na prosudbu u takvom okruženju bila je potrebna hrabrost i vjera u sebe. Nisam pogriješio, dobio sam mnogo prekrasnih komentara koji veličaju moj slikarski talent i svestranost. Složenosti moga opusa pridonijeli su moji kolege pa sam imao malo jači motiv za dokazivanjem.

Zanimaju vas vrlo raznoliki motivi.

Kako sam već napomenuo moj cilj je bio usavršavanje tehnika u novim medijima. Sam motiv i nije bio toliko važan, mnogo važnije je bilo postići dobro odrađen posao. A drugo, publika koja je gledala moje radove je donekle i odlučivala o tome za koje motive ću se opredijeliti. Naravno da sam im želio malo podići. Ali već sada, kako mi vrijeme odmiče pokušavam odrediti i moj pravac, imam pohranjeno oko 500 GB radova od kojih velika većina je prepoznatljiva kao moj stil. Nisam nikoga oponašao jer bi tada moj rad izgubio smisao.

Tretirate na svoj način poznata djela.

Koliko mi je poznato i najveći majstori slikarstva svih vremena su ponekad raditi reprodukcije tada još poznatijih djela. Kako sam ja izraziti autodidakt,

nisam podložan ničijem utjecaju, naravno da i ovim putem nastojim ubaciti pomalo svoje ideje. S druge strane stari majstori su toliko dobro obradili sve u slikarstvu da je suvremenom umjetniku ostalo malo prostora da otkrije toplu vodu. S druge strane radi se o oštećenim djelima koji više nemaju ništa osim neke konture pa mislim da je plemenito učiniti u čast tih velikana pa makar i neku parafrazu, jer se na taj način produljuje uspomena na njih.

Vašim figurativni motivi snažno se prepliću s nefiguracijom.

Izgleda da ja imam nekog talenta kad se radi o figurativnom stvaralaštvu. U ostalom kod mene se sve prepliće. Tako da ja u mojoj bazi dovršenih radova imam motive iz svih do sada poznatih područja slikarstva. Da li će to završiti u kanti za otpatke ili će biti predstavljeno u galerijama to ja sada ne mogu znati. Ja sam svoje uradio, ostalo je biznis a ja nisam biznismen.

Radite i vrlo sugestivne portrete, na granici hiperrealizma.

Da, tu moja temeljitost dolazi do izražaja. Ja sam vam vrlo, vrlo, vrlo temeljit i uporan čovjek. Što zamislim, to i učinim. Moram priznati da to i nisu odlike većine slikara pogotovo boema.

Naravno, vrlo osobno portretirate Dubrovnik.

Dubrovnik je moj grad. Moji radovi u obliku reljefa i skulptura su bili uvijek inspirirani Dubrovnikom. Pa na kraju Dubrovnik je inspiracija skoro svakomet ko stupi u kontakt s njim. Ja sam jako emotivno vezan za ovaj grad i nastojat ću iza sebe ostaviti dosta toga što može ukrašavati domove Dubrovčana. Ne mislim pri tome nikome očitati lekciju, to je između mene i Grada.

Vaš kolor je veoma razigran, optimističan.

Ma nisam ja nekakav Kazimir Maljević koji će s dva kvadrata oduševiti svijet umjetnosti. Ja moram a i želim da slika ima kolorit. Ali možda to leži često sa starijom čeljadi da slabije vide, pa im nikad dosta boje, tko zna?

Krajobrazi se ističu svojom specifičnošću.

Volim raditi krajobraze. Ali to nastojim napraviti u nekoj vrsti polu-apstarakcije. Nisam pristalica da oni budu motiv na kuhinjskim krpama

Što je novo u atelijeru?

Ja sam sada zaokupljen sređivanju postojećih radova. Radim barem 14 sati dnevno na tome.

Planovi, izložbe, monografije...?

Razmišljam i o izlaganju u mnogim galerijama diljem svijeta jer mi svakodnevno stižu pozivi. Na žalost izlagati u poznatim galerijama je vezano za izdatke koje ja ne mogu podnijeti. Možda se pojavi nekad kakav sponzor?