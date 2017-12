Razgovor u povodu – slikar Neven Otavijević

Neven Otavijević, suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar iz Zadra autor je vrlo zanimljivog i svakako osebujnog opusa ulja, više je puta samostalno izlagao.

Gospodine Otavijević, pripadnik ste srednje generacije hrvatskih umjetnika,slikate, usporedo s redovnim poslom.

Pa da, pripadam suvremenim slikarima,a koliko sam uspješan u tome ,vjerojatno je na drugima da prosude...Pošto za većinu slikara,poeta i ostalih umjetnika nikada nije dobra situacija u društvu,tako i u ovim vremenima,našim sadašnjim, zarađujem za život i prehranjivanje obitelji na "teži"način.

Osobito volite slikati s uljem i akrilom na platnu.

Cijeli život sam svjestan da sam nadaren za crtanje i slikarstvo,od malih nogu..U mladim danima sam htio crtati stripove,ali je to konačno buknulo kad sam se konačno odlučio okušati sa slikanjem,pa ispadoh kolorist iako smatram da sam crtač,koji manje crta,a znam reći da sam oduvijek slikar,samo nisam slikao..Tako sam počeo s temperom,pa sam prešao na akril,ali je konačni užitak slikanje u ulju...nadam se da najbolje od mene tek slijedi..

U prvom su Vam planu pejzaži, aktovi, mrtve prirode.

U prvom planu mog slikanja doista su pejzaži,mrtva priroda i aktovi,mada aktovi danas spadaju više u drugi plan a pejzaži s razmišljanjem o kompoziciji uključujući pogled,te upotreba boja u slici se sve više nameću..Ponekad je to više prilaženje temi na fovistički,ponekad ekspresionistički način ali ja ne volim da me se svrstava u okvire,pošto ionako očekujem od sebe da pokažem puno i u klasičnijem slikarstvu...

Izraziti kolor Vaša je karakteristika.

Kolorit jest moja karakteristika,ali,vjerojatno će se to mijenjati kroz moj rad,ako budem imao sreću da se mogu posvetiti slikarstvu onoliko koliko ono to zaista traži,a to znači cijelog sebe...kao što netko reče"nisam u slikarstvu,slikarstvo je u meni.."

Imate izvrsne kritike za Vaš rad iz inozemstva.

Prošle godine 2016. uvršten sam u knjigu "The best modern and contemporary artists" talijanskih likovnih kritičara i promotora umjetnosti i slikarstva Salvatore i Francesca Russoa, gdje sam po njihovom izboru u krugu novih umjetnika uz osvrt na klasike modernog slikarstva kao što su Picasso, Cezanne, Dali, van Gogh, de Chirico itd...

Što je ključ Vašeg pristupa motivu?

Moj pristup motivu proizlazi iz razmišljanja o likovnosti i promatranju svijeta oko sebe te traženju načina kako da to pretočim u kvalitetne likovne ideje..Teško je reći što tjera čovjeka na bavljenje slikarstvom ili bilo kojom umjetnošću,ali ta potreba je tu i ne prestaje...

Kako vidite i doživljavate suvremeno slikarstvo?

Ne pratim toliko svjetsko i domaće slikarstvo, tek ponešto pročitam u medijima, a mediji sve to jako slabo prate,pošto su im puno zanimljivije neke druge popularnije stvari, koje zanimaju puno veći broj ljudi..uglavnom, rijetko se tko probije u vijesti o novim slikarima, uglavnom su u pitanju knjige o već poznatim slikarima.. situacija je, čini mi se, puno riba u maloj bari...

Što je trenutno novo u atelijeru?

Trenutno je stvaralačka stanka u atelijeru, mada sanjam o danima slobode u kojima ću se moći prepustiti svojim zamislima, tada ideja slijedi ideju, a često i djelo ide za djelom...

Planovi, izložbe, monografije...?

Planova u vezi slikarstva nemam, jer ne mogu planirati, teško je uopće sanjati o mogućnosti da se mogu u potpunosti posvetiti slikarstvu, plan bi bio slikati što više čim se ukaže prilika, te se nadati lijepim izložbama ...Član sam HDLU Zadar i ART FORUMa Zadar pa s njima redovito izlažem na skupnim izložbama.Također sam pozivan na izložbe u Firenzi, Milanu, Berlinu itd, ali nisam u mogućnosti iskoristiti tu šansu zbog financijske situacije.Također sam prošlo ljeto održao drugu samostalnu izložbu u Zadru u galeriji Kapetanova kula u organizaciji HDLU Zadar.