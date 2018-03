Razotkriven jedan od najvećih mitova o odabiru partnera

Sigurno su vas već uvjeravali u to da se, kad je u pitanju upoznavanje potencijalnog partnera, suprotnosti privlače. No radi li se o pravilu kojemu možemo vjerovati ili je to još jedan od onih klišeja kojima nas pokušavaju potaknuti na veće samopouzdanje?

Ideja o tome da se dvije osobe u čijem se karakteru, osobnosti ili ostalim karakteristikama zamjećuju očigledne različitosti privlače stara je koliko i sam svijet. Stari pjesnici, moderni pisci pa čak i televizijske sapunice, svi oni privlače pažnju ljubavnim pričama između bogatih i siromašnih, prekrasnih i ne tako privlačnih, mlađih i starijih...

Nizozemski psiholog Pieternel Dijkstra 2008. je proveo istraživanje u kojem je otkrio da 86% ljudi traži partnera s drugačijim karakteristikama nego što pokazuju oni sami.

No je li to doista tako?

Ako je vjerovati psihologu Matthewu D. Johnsonu, suprotnosti se nikada ne privlače.

Ne samo da je spreman tvrditi takvo nešto, nego govori da je znanstveno dokazano da osobe traže upravo partnera koji bi dijelio njihove karakteristike.

Johnson svoje argumente podupire podsjećajući na 240 studija koje su provedene od 1950-tih godina do danas, a koje su ispitivale dovode li sličnosti među partnerima u ponašanju, osobinama ličnosti, interesima, vrijednostima i ostalim karakteristikama do razvijanja veće privlačnosti.

Još 2013. Johnson je sakupio i analizirao sve te podatke i pritom doznao da ljude u drugima privlače upravo karakteristike koje prepoznaju u sebi.

Unatoč tome što ideja da se suprotnosti privlače zvuči poetično i romantično, ona je u suštini znanstveno gledajući pogrešna.

Biste li se složili?