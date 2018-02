Reykjavíkurdætur na Hidden Stageu INmusica #13

Bez dlake na jeziku i otporne na sve licemjerne kritike, Reykjavíkurdætur premijerno će nastupiti pred hrvatskom publikom na Hidden stageu INmusic festivala #13!

Reykjavíkurdætur ili u doslovnom prijevodu ''kćeri Reykjavika'', ženski je rap sastav s Islanda, koji šokira i impresionira već samom pojavom na pozornici. Reykjavíkurdætur osnovale su tri djevojke 2013. godine, a broj članica ovog neobičnog sastava u međuvremenu se popeo na šesnaest. Dinamične su Islanđanke najpoznatije po svojim provokativnim pjesmama, u kojima progovaraju, između ostalog, o politici, feminizmu i seksualnom zlostavljanju. Tako je pjesma ''Drusla'', ili u prijevodu ''Drolja'', postala himnom islandskog marša protiv licemjerja iskazanog prema ženskoj seksualnosti, odnosno slut-marcha. Ne čudi stoga što veću popularnosti uživaju u ostatku Europe i svijeta u odnosu na njihovu domovinu. Djevojke često mijenjaju dinamiku svojih nastupa izmjenjujući se na pozornici kao solistice, dueti, trio ili pak šesnaesterac. Prvi singl ''Reykjavíkurdætur'' izdan je 2013. godine te je dio prvijenca RVK DTR iz 2016. godine. Reykjavíkurdætur premijerno će nastupati pred hrvatskom publikom upravo u sklopu trinaestog izdanja INmusica i sigurni smo da Hrvatska takvo što još nije vidjela.

Reykjavíkurdætur strastvene su borkinje ne samo za prava žena, već i za suvremenu kulturu i glazbu. S tom misijom nastupat će i na INmusicu #13, u sklopu cijenjenog Europavox projekta čiji je INmusic festival ponosni partner. Europavox projekt predvođen Europavox Festivalom sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Europavox okuplja partnere iz sedam europskih država i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.

Reykjavíkurdætur se na INmusic festivalu #13 pridružuje velikim Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Alice in Chains, David Byrneu, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Frank Carter & The Rattlesnakes, i mnogim drugima.

INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2018. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb).

Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).