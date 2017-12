Ribe - godišnji horoskop za 2018.

Godišnji horoskop za Ribe za 2018. predviđa pripadnicima ovoga znaka godinu putovanja i prepoznavanja umjetničkih talenata koje su do sada nekako uspijevali potisnuti i držati u zapećku - dovoljno je snažnih utjecaja koji će raskinuti te lance i pustiti ih da rašire krila, a na vama je da ih ne pokušavate obuzdati, nego poletite s njima u bolju budućnost.

Dvije pomrčine posebno će utjecati na vaše stanje uma i ponašanje, pomalo čudna djelomična pomrčina Sunca 13. srpnja u Raku i nešto snažnija niti mjesec dana kasnije, 11. kolovoza u znaku Lava.

Obje će biti dovoljno moćne da promijene neke stvari, s tim što će ova u Raku imati snažan utjecaj na privatni život, način na koji se izražavate i odnose s djecom, dok će pomrčina u Lavu biti usmjerena na poslovni život i mogućnost promjene karijere onim Ribama koje nisu zadovoljne sadašnjom situacijom na tom životnom polju.

Sveukupno je došlo vrijeme za izlazak iz svijeta mašte u realnost oko vas, što ne znači da trebate potpuno umiriti svoj um i ostaviti snoviđenja za neka druga vremena - upravo suprotno, trebate se potruditi pretvoriti ih u stvarnost, u čemu će vam najviše pomoći ulazak Marsa u vaš znak 16. studenoga, kad je došlo vrijeme realizacije planova novom, razornog snagom crvenog planeta, uz dužnu pažnju i kontrolu te enegije koja se lako može pretvoriti u destruktivnu.

Sve u svemu, uživajte u malim stvarima, putovanje može trajati i dva sata, a opet biti sjajno kao da ste otišli na drugi kraj svijeta, no ove ćete se godine napokon vratiti sami sebi i početi raditi onako kako bi trebali - i u odnosima s ljudima i na poslu.

POSAO

Produktivnost je pojam koji je Ribama vrlo često stran, jer se izgube u svojim kreativnim lutanjima i asocijacima koje se smjenjuju u mislima brže od ptice trkačice - no ove je godine upravo takvo ponašanje i više nego poželjno ako ste željni uspjeha i realizacije.

Povoljni aspekti kreativnosti i iskazivanja talenta na sve moguće načine ove će godine neke Ribe odvesti u neslućene visine uspjeha, a ostale barem malo pomaknuti prema gore, što znači da se radi o rijetko dobroj godini za pripadnike ovoga znaka.

Dakle, sve ono što inače nije učinkovito i dobro ove će se godine pokazati upravo takvim - naročito nakon pomrčine Sunca u Lavu 11. kolovoza kad će talent zasjati punom snagom, bilo da ste umjetnik ili samo mali kotačić u nekom velikom sustavu - vaš će mozak napokon pronaći način da kule u zraku oživotvori u nešto konkretno, primjenjivo i isplativo.

Ovakav pomak bit će drastičan za ljude s kojima radite, no na genijalno pozitivan način - napokon će shvatiti kakav biser imaju u svom društvu i naređeni će to nagraditi financijski, a kolege kvalitetnijim i boljim odnosima koji su do sada, zbog kronične neučinkovitosti, redovito patili upraov zbog kreativnosti koja je priču razvodnjavala i odvodila u pogrešnim smjerovima.

Poduzetnički duh koji se budi ulaskom Marsa u vaš znak 16. studenoga treba obavezno iskoristiti na najbolji mogući način - traženjem (i dobivanjem) povišice, promjenom posla ili otvaranjem vlastitom, kako kome od pripadnika ovoga znaka najbolje odgovara.

Sve u svemu, godina realizacije potencijala je tu, napravite sve da postane i godina ostvarenja snova.

LJUBAV

Pritisak koji ste osjećali godinama nestaje, što zapravo znači da se u odnosima s partnerom (stalnim ili potencijalnim) vraćate samome sebi, a to je i više nego dobra vijest - bilo je krajnje vrijeme da neke stvari u vašoj glavi sjednu na svoje mjesto i omoguće vam da prodišete punim plućima i oslobodite se okova koje ste si sami nametnuli.

Pravi ideali isplivat će na površinu i u prve dvije trećine godine potpuno potisnuti snove, no nakon 9. studenoga ponovno će se polako izbrisati granica između sna i jave, tako da je potrebno do tada postaviti sve na svoje mjesto, srediti odnose s partnerom ili pronaći novoga, zavisi od toga jeste li u vezi ili braku ili još uvijek tražite svog životnog suputnika.

Dobra Venera na vašoj je strani svako malo, tako da ne bi trebali imati previše problema - gotovo cijela veljača i početak ožujka, kraj svibnja i početak lipnja, dvije trećine rujna i cijeli listopad i na kraju cijeli prosinac, što znači da ćete imati dovoljno prilika za sređivanje svog ljubavnog života na najbolji mogući način.

Nemojte dozvoliti da vas djelomična pomrčina u Raku 13. srpnja izbaci iz takta i odnos prema djecu u potpunosti pretpostavi odnosu s partnerom.

Sve u svemu, ova će godina biti daleko ugodnija u ljubavnom smislu od nekoliko prethodnih, tako da će vam svaki zajednički trenutak s partnerom, baš kao nekad, vratiti osmijeh na lice.

ZDRAVLJE

Uglavnom dobro, posebno zbog potpunog povratka imuniteta koji je kod vas izuzetno snažno povezan s psihičkom stanjem - kad je ono dobro kao ove godine, bolesti vas zaobilaze u širokom luku. Preporuka koju obavezno treba poslušati odnosi se na kraj godine, studeni i prosinac kada bi neumjerenost u jelu i piću mogla ozbiljno utjecati na vaš probavni sustav i zdravlje srca. Više se krećite i sve će biti u redu.

