Riječki punk miljenici 'Krešo i Kisele Kiše' & 'Officer Down' napadaju Zagreb

U četvrtak 25. siječnja Vintage Industrial zaposjedaju riječke punk snage, obje struje aktivne već cca 10 godina. S naglaskom na rock, to su miljenici zagrebačke publike - Krešo i Kisele Kiše, a s naglaskom na ska, to je Officer Down. Rijeka invades Vintage Industrial! Osiguraj kartu na vrijeme!

KREŠO I KISELE KIŠE

Krešo i Kisele Kiše (možda/vjerojatno?!) 2007. godine oformljuju članovi demoliranog benda "Bjuti Centar". Glazba koju ova vesela skupina svira svrstava se u punk/rock, sa zafrkantskim tekstovima "iz naroda". Većinu pjesama napisao je Krešimir Burić, dok se za aranžman pobrine cijeli bend.

2009. godine snimljen je album prvijenac "Još ti nije kasno", te je izdan pod etiketom Fat Brek. Drugi album "Još ti nije jasno da ti nije kasno" (također Fat Brek) snimljen je 2013. godine. Na albumu gostuju Shamso 69 (Brkovi), Kristina Radovčić (The Blondes, Šajeta), te Zoran Štajduhar Zoff (Grč). 2015. godine snimljeni su spotovi za pjesme "Uvijek" i "Inače?!". KKK iste godine nastupa na zagrebačkoj Šalati kao podrška Hladnom pivu, na proslavi njihovog 25. rođendana.

Treći album, ''U potrazi za bijelim zecom'' (Fat Brek) izlazi u rujnu 2016. Snimljen je u studiju HRT- a, kao nagrada za pobjedu treće sezone festivala "HR demo klub". U suradnji s Ri Teatrom snimljen je spot za najavni singl trećeg albuma ''Veseli stroj''.

Bend je dosad odsvirao preko stotinu koncerata u Hrvatskoj i inozemstvu, trenutno broji 7 članova, a datume budućih koncerata, kao i sve ostale informacije možete pratiti na službenoj facebook stranici www.facebook.com/kresoikiselekise

OFFICER DOWN

Riječki osmeročlani kolektiv nastao je 2006. godine, a od onda je kroz bend profiltriralo desetke glazbenika. Glazbeni opus benda Officer Down može se opisati kao dinamična mješavina ska/punk/reggae ritmova, ali bend se ne libi zalaziti i u različite druge pravce eksperimentirajući i tražeći svoj originalni zvuk.

Tijekom desetogodišnjeg staža bend je odsvirao stotinjak koncerata i nastupio na brojnim festivalima. Time se svrstao u vrlo malu skupinu riječkih bendova bez službenog izdavača koji su izrazito koncertno aktivni i prepoznati diljem zemlje i regije.

Do velikih promjena u zvuku Officera dolazi 2009. godine kad u bend dolaze novi gitarist, bubnjar i pjevačica, čime vođen bend odlučuje preraditi gotovo sve svoje postojeće pjesme. Kao rezultat toga, 2011. godine izlazi demo prvijenac pod nazivom „Fušeri uzvraćaju udarac", a uskoro je snimljen i spot za pjesmu „Preferencija". Iste godine brass sekcija dobiva pojačanje u vidu trombonista Petra Tepšića, koji svojom kreativnošću popunjava onaj zadnji kotačić koji je nedostajao.

Iduća značajna godina bila je 2013., kada bend nakon prolaska dvije polufinalne večeri ulazi u finale HR demo kluba koji je održan u zagrebačkoj Tvornici. Godinu dana kasnije, 2014., bend se našao i u finalu HGF festivala u Vintage Industrial Baru.

