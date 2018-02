Riješite se hrkanja!

Hrkanje je možda i najgora stvar koju možete priuštiti svom partneru u krevetu... jer se definitivno neće naspavati.

Tek toliko da znate, češće je kod muškaraca nego kod žena i ima tendenciju pogoršavanja s dobi i/ili težinom. Do njega dolazi kada se prekine slobodni protok zraka iz usta/nosa do pluća i javlja se vibracija na stražnjem dijelu grla, iz raznih razloga: zagušenje, bolest, loši mišićni tonus u ustima ili čeljusti i nekoliko ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Većini ljudi prirodni lijekovi smanjit će, te čak i ukloniti hrkanje. Za druge, međutim, to može biti znak nekog oblika apneje u snu, pri čemu se vaše disanje privremeno zaustavlja u noći, uzrokujući glasno hrkanje i povremeno buđenje. Manje od 5% ljudi ima dijagnozu apneje za vrijeme spavanja, ali procjenjuje se da do 80% bolesnika nije dijagnosticirano.

Evo par savjeta, a ako niti jedan ne pomogne, vrijeme je da se obratite liječniku:

Budite hidratizirani - suha usta dovode do suhog nosa i grla. To može dovesti do nakupljanja sluzi i općenito iritacije i otekline, što dovodi do zagušenja i blokade. Pijte puno vode.

Izbjegavajte alkohol prije spavanja - alkohol može izazvati hrkanje kod ljudi koji inače ne hrču. Alkohol opušta previše mišiće, što dovodi do vibriraciaj tijekom spavanja. Ne samo da će se apstiniranje od alkohola 3-4 sata prije spavanja općenito poboljšati vaš ciklus spavanja, također će obuzdati i hrkanje. Teško je to učiniti, osobito vikendom, ali imajte na umu da vam hrkanje (vama ili partneru/ici) stvara probleme.

Izbjegavajte pušenje - pušenje iritira membrane u nosu i grlu, upali ih i uzrokuje zagušenje i blokira dišne putove. Kao i kod gubitka težine, brojne su prednosti prestanka pušenja, a smanjenje hrkanja je samo jedno.

Nosni putevi moraju biti otvoreni - nazalna zagušenja glavni su uzrok hrkanja. Ako ste prehlađeni ili ste redovito zaštopani, pokušajte vrućim tušem prije spavanja (tuševi su bolji od kupelji zbog pare koja cirkulira u zatvorenom prostoru).

Održavajte sobu čistom - alergeni i prašina mogu biti uzrok hrkanja. Redovito čistite prašinu, perite posteljinu i često usisavajte, uključujući zavjese. Također nemojte dopustiti da se kućni ljubimci spavaju na krevetu, ako imate problema s hrkanjem.

Promijenite položaj u kojem spavate - ležanje na leđima može uzrokovati da jezik i nepce padne natrag u grlo i djelomično blokiraju vaše dišne puteve, što dovodi do hrkanja. Umjesto toga pokušajte spavati sa strane.

Smanjite težinu - među brojnim pogodnostima koje dolaze s gubitkom tjelesne težine, smanjenje hrkanja je jedno od njih i može vam dati dodatnu motivaciju

Spavajte dovoljno - ako dulje vrijeme ne dobivate dovoljno sna (to znači 7 do 9 sati za veliku većinu ljudi), ovaj nedostatak sna može biti uzrok vašeg hrkanje. Ako ste pretjerano umorni, mišići vam postaju labaviji, što dovodi do hrkanja