Riješite se straha od ozbiljne veze

Veza u jednom trenutku treba ili postati ozbiljna ili nestati, a dobar dio onih koje nestanu ispare u izmaglici - straha od vezivanja. Vjerojatno i sami znate nekoga tko se panično boji zajedničkog života pa je nakon takvog prijedloga partnera odlučio prekinuti.

Stručnjaci to najčešće zove sindromom Petra Pana, a takvi ljudi jednostavno se ne vide u braku sve do kasnih srednjih godina.

"Upoznam nove ljude, svide mi se i možda ih čak i zavolim, ali nakon godinu dana shvatim da ako se jako vežem ostat ćemo zajedno do kraja života i taj me osjećaj preplaši. Ne bih se mogao obvezati da cijeli život jedem samo hranu koju obožavam, pa kako da se onda obvežem da ostanem s istom osobom?", pita se jedan muškarac.

"Svaki put kada veza dođe do faze kada bi trebala postati ozbiljna ja se počnem udaljavati od partnera i ne razumijem zašto je uvijek tako", rekla je jedna djevojka.

Zahvaljujući društvenim mrežama za pronalaženje partnera mladi danas idu s pretpostavkom da je tako negdje netko bolji od onog ili one s kojom su trenutno u vezi.

Klinička psihologinja Abigael San kaže da strah od vezivanja nije psihološko stanje koje se može dijagnosticirati, ali da je taj strah itekako stvaran i prisutan.

Ljudi koji se boje vezivanja imaju ili loša iskustva iz prošlosti ili vuku neke terete iz odnosa s roditeljima dok su odrastali.

Svi imamo potrebu vezati se za druge ljude, ali ako je neka jaka veza 'pokidana' kada smo bili djeca, to bi moglo stvriti problem u svim našim vezana u koje ćemo se upustiti u odrasloj dobi.

Odrasli koji nemaju potrebu ozbiljnije se vezati vjerojatno nikada nisu bili ni jako povezani sa svojim roditeljima.

Isto tako, ako se strah od vezivanja pojavio naglo, vrlo vjerojatno ste bili povrijeđeni u prethodnoj vezi i normalno je osjećati strah, poručuje psihologinja.

Često se misli kako muškarci češće od žena imaju strah od vezivanja, ali to nije točno. Srećom, svi se ljudi mogu "izliječiti" straha od vezivanja, ali je nužno da to prepoznaju, razumiju i suoče se s tim. Prepoznajte trenutak ili period života koji vas je doveo do toga i suočite se s traumom i/ili gnjevom, pomozite sami sebi jer zapravo nitko ne želi ostati sam.