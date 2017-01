Rock i filozofija uskoro u zagrebačkome HNK

Iznimno popularan ciklus Filozofskog teatra Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu nastavlja se 29. siječnja gostovanjem vodećega talijanskog filozofa Franca B. Bifa i Bobbyja Gillespieja, pjevača kultne škotske rock grupe Primal Scream.

Kako je uopće došlo do ovoga neočekivanog spoja gostiju, objasnio je urednik i voditelj Filozofskoga teatra Srećko Horvat: Bifo već dulje vrijeme jedan od najzanimljivijih suvremenih filozofa, koji pruža lucidne analize kasnoga kapitalizma, od vala terorizma do pojave novoga fašizma. Grupa Primal Scream posljednjih trideset godina pomiče granice rocka. Kada jedan takav bend odluči napraviti nov album inspiriran upravo Bifom, logično je pozvati ih upravo na Filozofski teatar.

Ono što je zanimljivo, a to će svakako privući određenu, drugačiju publiku u HNK, jest da su se i Bifo i Gillespie formirali kroz pojavu punka, što je poslužilo kao nulta godina za njihovu političku subjektivaciju i daljnji razvoj, kako filozofije tako i rocka. Prošlo je točno trideset godina od prvoga albuma grupe Primal Scream, a Bobby je prije toga svirao i u kultnome Jesus and the Mary Chain, dok je Bifo, poslije osnivanja piratske radio stanice Radio Alice, surađivao s Felixom Guattarijem u njegovoj šizoanalizi, posvetivši se istraživanju kasnoga kapitalizma.

Svoj skorašnji dolazak u Zagreb Gillespie, inače dijete iz škotske radničke obitelji, komentirao je ovako: Volio bih govoriti o tome kako to da radikalni mislioci poput Horvata i Varoufakisa, Bifa i Žižeka ne dosežu do djece radničke klase. Kada ja i moji prijatelji posjećujemo takve događaje, uvijek nam u oči padne odsustvo radničke klase, upravo onih kojima je prijeko potreban takav sadržaj, inspiracija, ideje.

Ne mogu se ne složiti s Bobbyjem, što je i razlog zašto smo ga pozvali u HNK. Sigurni smo da bi Primal Scream napunio Jarun, ali ovo je jedinstvena prilika da umjesto uz gitare i bubnjeve, čujemo Primal Scream u filozofskoj i političkoj izvedbi - rekao je Srećko Horvat.

Kako bi ponudio program za najrazličitije ukuse i znatiželju, Filozofski teatar već u sljedećim izdanjima najavljuje raznolike goste, od filozofa Mladena Dolara, preko Laibacha, sve do kontroverzne časne sestre Terese Forcades.