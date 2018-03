Rođendanski vikend u Studiju smijeha slavi se sa četiri predstave

Ekipa Comedy cluba "Studio Smijeha" već sedam godina redovno nasmijava građane i građanke Zagreba te cijele Hrvatske i šire. U zadnjih tri godine počeli su raditi punom parom, pa tako u Zagrebu na svakodnevnoj bazi možete čuti glasan i zarazan smijeh kako odzvanja iz tog sada već kultnog kluba.

U ostalim dijelovima Hrvatske možete ih vidjeti na mjesečnoj bazi, dok u Splitu sada već postoji i Studio Smijeha scena Split koja funkcionira tri puta tjedno za sad. Osim stand up showova koji su sada već zaštitni znak, u program su ubacili i dječje predstave, pub kvizove i improvizacijsku komediju za kojom sada već "ludi" pola Hrvatske.

Ovaj vikend, petak i subotu, očekuju vas po dva showa na dan i to uz 50% popusta odnosno simboličnu cijenu ulaznice od 20kn. Takva pristupačna cijena rođendanski je poklon Studija

Smijeha građanima i građankama Zagreba, a vi im možete pokloniti pun klub na svakom showu.

Mjesto koje nas uveseljava i nasmijava svaki dan, nešto što je potrebno svakom gradu, slavi već sedam godina, a mi im želimo još deset puta toliko. Minimalno.



Na ovaj rođendanski vikend očekuje vas:

30.03. u 20h Best of stand up 2017: Marina Orsag, Tin Sedlar, Tihomir Paravina, Marko Dejanović i Josip Škiljo.

30.03. u 22h Improv night - večer improvizacija: Goran Vinčič, Vlatka Mifka, Marina Orsag, Tin Sedlar.31.03. u 20h "Hepi femili" tematski stand up: Josip Škiljo, Goran Vinčić, Tihomir Paravina i Marko Dejanović.31.03. u 22h "Sextra large" tematski stand up: Marina Orsag, Tin Sedlar, Tihomir Paravina, Marko Dejanović