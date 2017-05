Rođo u Zagrebu - hit singl za sve ljubitelje Jabuke

Danas u 11 sati na službenoj Facebook stranici kluba Jabuka objavljen je dugoočekivani hit singl 'Rođo u Zagrebu', kojeg potpisuju: K3P, Božesačuvaj i Klinci s Jabukovca.

Aranžman je prema hit singlu „Born in the USA", Brucea Springsteena, napravio Davor Viduka koji se Bruceu ovim putem najsrdačnije zahvaljuje: „Hvala Bruše!"

Tekst potpisuju Albino Uršić, naš najpopularniji dizajner u penziji iz dvojca Božesačuvaj i frontmen K3P, Tomislav Vukelić - Tomfa.

Albino Uršić povodom skladanja hit singla je izjavio:

„Kad sam čuo što se dogodilo s Jabukom rekao sam: Nema se kaj čekati, treba delati!"

Tomfa je dodao: ''Rođo u Zagrebu govori o svim znanim i neznanim rođacima i prijateljima."

Glazba: Bruce Springsteen

Tekst: Albino Uršić i Tomislav Vukelić - Tomfa

Aranžman: Davor Viduka

Tekst:



Evo me opet braćo, rođaci

Ima još štete da se napravi

Mislim evo prave prilike

Da radimo parking od Jabuke

Tu naša misija započinje

Izgradit' tebe, moj Zagrebe



Rođo u Zagrebu



Fontana sto divan prizor je

Volim kad ljudi kliču - Rođače!

Samo zbog vas ovo radim sve

Kako te volim dragi Zagrebe

I zato braćo moja uhljebi

Ajmo na noge treba delati



Rođo u Zagrebu



Ja sam, Rođo u Zagrebu

Ti si, Rođo u Zagrebu

On je, Rođo u Zagrebu

Vi ste, Rođo u Zagrebu

Svi ste, Rođo u Zagrebu

I ti si, Rođo u Zagrebu

I on je, Rođo u Zagrebu

I vi ste, Rođo u Zagrebu

Ja sam, Rođo u Zagrebu

I ti si, Rođo u Zagrebu

I on je, Rođo u Zagrebu

I svi ste

Rođo u Zagrebu!