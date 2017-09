Roger Waters u Areni Zagreb 6. svibnja

Roger Waters - suosnivač legendarnih Pink Floyda i kreativni genij vraća se u zagrebačku Arenu nakon punih sedam godina još jednom oduševiti ljubitelje istinskog, dobrog, klasičnog rocka i vizualnog spektakla.

Turneja nazvana Us + Them (Mi + Oni) započela je ovoga svibnja u Sjevernoj Americi gdje će do kraja listopada ovaj vitalni 74-godišnjak »odraditi« 61 u potpunosti rasprodan koncert kao da mu je, u najmanju ruku, 30-ak godina. Turneju početkom iduće godina nastavlja u Australiji nakon koje ga s nestrpljenjem očekujemo i u Zagrebu.

Turneja Us + Them show je u pravom smislu riječi. Nazvana prema pjesmi s The Dark Side of The Moon, trećeg najprodavanijeg albuma svih vremena, obuhvaća djela s Floydovih The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here, po mnogima među najboljim rock albumima ikad. Trosatni spektakl uključuje i nove uratke ove ikone klasičnog rocka s Is This the Life We Really Want?, albuma koji je svjetlo dana ugledao ovoga lipnja. Jedne u nizu pjesama s novog albuma koje izvodi na turneji - Picture That i Déjà Vu - uvjerljivo pričaju o ratu kroz prizmu njegova odrastanja nakon gubitka oca u Drugom svjetskom ratu sa samo pet godina, uz pomalo zastrašujuće prizore bombi koje padaju na pokretne mete.

Dronovi, laseri, grafičke i video projekcije koje prate naraciju pjesama na ogromnom high-res ekranu nastavljaju vizualno spektakularnu priču započetu 2010. na turneji The Wall u sklopu koje smo ga imali prilike vidjeti u Zagrebu. Međutim, ovaj je show produkcijski puno bolji i napredniji od prethodnog te predstavlja the best of cjelokupne Watersove karijere. Njegove izvedbe uživo mnogi opisuju kao iskustvo za sva osjetila koje spaja vrhunsku audio-vizualnu produkciju i quad zvuk koji ostavlja bez daha (i toliko je specifičan za glazbu 1970-ih).

»Zaboravite sva unaprijed stvorena mišljenja o njegovu live nastupu - zidovi, »napuhanci«, laseri, svinje - i znajte da je njegova posljednja extravaganza, prigodno nazvana Us + Them Tour, još jedno međuzvjezdano iskustvo koje će srušiti vaše Snapchatove, vaše Instagrame, vaše Facebooke, što god imali. Waters je još jednom priredio kompletno transformirajući doživljaj koje će još više nadograditi kvalitetu njegova opusa. Pruža toliko toga što te jednostavno u potpunosti obuzme«, piše Consequence of Sound, online publikacija iz Chicaga.

Upravo to nudi i ova turneja čije će višemjesečno planiranje zagrebačku publiku zasigurno povesti na novo nezaboravno Watersovo glazbeno putovanje. Osim toga, prema nedavnim najavama ovo bi trebala biti Watersova posljednja turneja u skopu koje će izvoditi pjesme Pink Floyda pa stoga nikako ne bi trebalo propustiti ovaj show. Vidimo se u svibnju u Areni!

Prodaja ulaznica počinje 28. rujna 2017. u 10 sati putem sustava Eventima.