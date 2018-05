Rušenje režima USB stickom

Park Jeong-oh svojim malim teretnjakom dolazi preko blatnjavog puta do najsjevernije točke južnokorejskog otoka Seongmodo. Odavde pa do morske granice sa Sjevernom Korejom je svega nekoliko kilometara. Plima i oseka će Parku i njegovim „suborcima", koji su kao i on redom prebjezi iz Sjeverne Koreje, pomoći da svojim porukama dođu do svojih sjevernokorejskih sunarodnjaka.

Riža, Biblija i Trumpovi govori

Iz kamioneta vade plastične vreće u kojima su stotine plastičnih boca. U svakoj se nalazi 70 dag riže u kojoj je skrivan USB Stick s osam gigabita memorije. Na njemu su pohranjene južnokorejske sapunice ali i politički govori Donalda Trumpa. I Biblija. U posljednje vrijeme aktivisti u boce stavljaju i preparate protiv parazita. I to nakon što su liječnici u jednom sjevernokorejskom vojniku koji je nedavno prebjegao na jug pronašli 27 centimetara dugačkog crva. Indicija za pretpostavke je da se u nedostatku gnojiva u Sjevernoj Koreji upotrebljava ljudski izmet.

Aktivisti u akciji

No najvažniji dio pošiljke je USB Stick. „Riža te može prehranjivati nekoliko dana ali USB Stick može promijeniti tvoj cijeli život", kaže Park. Živući primjer za njegove tvrdnje je gospođa Lee, 70-godišnjakinja s velikim slamnatim šeširom, kože ostarjele od sunca. Svoje pravo ime ne želi odati jer joj se obitelj još uvijek nalazi u Sjevernoj Koreji. Još uvijek se dobro sjeća kako je u brdima pored svog sela pronašla letak iz Južne Koreje i kako ga se isprva nije usudila pročitati. Sjeća se kako ga nije podizala s tla nego ga je okretala stopalima dok nije shvatila poruku: Kim Jong Il, tadašnji čelnik zemlje je korumpirani autokrat. No presudna je bila kvaliteta papira: „Tada mi je postalo jasno da vlada laže kada tvrdi da je Južna Koreja siromašna. Naš papir je bio loše kvalitete a ovaj južnokorejski sjajan i bijel". Južna Koreja je još za vrijeme Hladnog rata započela sa slanjem letaka pomoću balona napunjenih toplim zrakom. Jedan od omiljenih motiva tadašnjih letaka: Polugola Korejka s primamljivom ponudom - „Druže! Dođi u Seul da živimo zajedno!". Kasnije, u devedesetima, kada je zavladala teška glad u Sjevernoj Koreji, omiljeni motiv su bile pune police južnokorejskih supermarketa.

Plima nosi poruku

Među metode informativnog širenja propagande spadali su i ogromni zvučnici na korejsko-korejskoj granici koji su nedavno uoči povijesnog susreta predsjednika dviju država, u potpunosti otklonjeni. Čitav svijet ulaže velike nade u zatopljenje odnosa između Seoula i Pjongjanga. No nisu svi oduševljeni. „Već kad vidim kako se Kim Jong Unu priprema banket padne mi mrak na oči", kaže 56-godišnji Jung Gvang Il koji je gotovo izgubio život u logoru za političke zatvorenike na sjeveru poluotoka. „Mi želimo mir s narodom ali ne s režimom", kaže prebjeg.

Povjerenje stanovnika Južne Koreje u Kim Jong Una je poraslo. Aktivisti oko Parka ne dijele to mišljenje. I dalje rade na svojoj misiji rušenja režima uz pomoć USB Sticka. Informacije se šire i istraživanja pokazuju da je 90 posto prebjega bilo u doticaju s podacima s USB Stickova koji dolaze s juga. Ovo su praktični nositelji informacija jer su kompatibilni s jeftinim kineskim uređajima koji su rašireni u Sjevernoj Koreji.

U međuvremenu je plima na Seongmondu dosegla svoj vrhunac. Aktivisti bacaju boce s porukama u struje. „Najkasnije za šest sati naše poruke će biti na cilju", kaže zadovoljno Park.