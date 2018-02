S koliko godina u prosjeku gubimo nevinost

Bez obzira na to što danas mislili o tome, svoje smo adlescenske godine proveli brinući ponajviše o - seksu. Što je to seks? Kakav je osjećaj seksati se i ono najvažnije, kada je pravo vrijeme da to prvi puta učinimo?

Koji je prosjek?

Čini se, ako je vjerovati rezultatima istraživanja, da ćemo barem na to jedno pitanje dobiti odgovor. Naime, u prosjeku, ljudi gube nevinost sa 17.4 godine.

Istraživanje koje je dovelo do tih rezultata provedeno je u Velikoj Britaniji i SAD-u, a ispitanici su otkrili da je prosjek godina u kojima ljudi postaju seksualno svjesni 15 i 2 mjeseca.

Svjesnost se, dakako, odnosi na prvo prihvaćanje seksualnih osjećaja i poriva.

Homoseksualne osobe obično svoje seksualnosti postaju ranije, oko 14 godine, a nevinost gube kasnije, sa 17.9 godina.

A postoje li razlike među generacijama?

Oni koji spadaju u generaciju X u prosjeku su nevinost gubili sa 18.1 godinom, baby boom generacija s 17.6, a millenijalci se prvi puta seksaju s otprilike 17.4 godine.

Muškarci obično postaju svjesni svoje seksualnosti godinu dana ranije nego žene (s 14.8 godina, za razliku od ženskih 15.5). Međutim, žene gube nevinost ranije - sa 17.4 godine, dok muškarci sa 17.6.

Studija se pozabavila i pitanjima o tome što potiče 'seksualno buđenje', a u 62% slučajeva radi se o nekom glumcu ili glumici, a 30% njih tvrdi da se radilo o prijatelju/prijateljici njihovog brata ili sestre. Oko 6% ljudi govori da je poticaj neki rođak. Od ostalih primjera nabrojeno je: čistačica, Rachel iz serije Prijatelji, Sean Connery u filmu James Bond i lutke Barbie.