Sabotirate li sami sebe kad su veze u pitanju?

Svatko tko je sam vjerojatno se boji upravo pitanja o tome zašto je još sam. Nemaju svi ljudi odgovor na to neugodno pitanje, a ako ćemo iskreno, nikome ga nismo dužni ni davati ili se opravdavati.

Neki su sami jer su odlučili da žele biti sami, drugi možda imaju problema s time da se u potpunosti posvete samo jednoj osobi, a tu su i oni koji jednostavno još nisu pronašli pravu osobu.

Međutim, psiholozi da postoji još jedna stvar zbog koje još uvijek nismo u sretnoj vezi: zato što sabotiramo sami sebe.

Najčešće ni ne shvaćamo da to radimo, no prema psihologinji Melanie Schilling, „samci su ponekad najviše krivi što su sami".

Evo kako sami sebe sabotiramo - aktivno odbijajući prilike za društvenu interakciju i kretanje u krugu ljudi koji bi mogli biti zainteresirani za nešto više od prijateljstva - svjesno ili nesvjesno poručujući okolini i svijetu da nismo zapravo zainteresirani za vezu.

„Vrlo često krivimo vanjske čimbenike poput onih 'sad je hladno pa ću početi izlaziti među ljude kad zatopli' a, dakako, ne smijemo zaboraviti da se svi oni temelje na strahu", objašnjava Schilling.

Mnogo ljudi koče sami sebe kako bi spriječili da ostanu povrijeđeni, jer nitko ne želi biti ranjiv ili odbijen.

„Ako su ljudi u jednom dijelu života bili povrijeđeni, njihova automatska reakcija je zaštititi se u budućnosti. No postoji razlika između zdravog opreza i pretjerivanja koje ugrožava našu mogućnosti za sreću", navodi.

Osobe koje sabotiraju sami sebe najčešće pokazuju jedno od sljedećih problematičnih uvjerenja: uvjerenja u sebe (npr. bolje mi je kad sam sam), uvjerenja o muškarcima i ženama (npr. vjerojatno će me varati) i o vezama (npr. nemam ja vremena za vezu).

Ako ste kod sebe zamijetili koje od tih uvjerenja, Schilling tvrdi da još niste spremni na vezu.

Da biste to postali, morate naučiti sami sebe dovoljno voljeti, razviti suosjećajnost prema svojim emocijama i svjesnost o tome da ste privlačni i zaslužujete biti sretni. No kad bi to bilo tako lako, nitko od nas ne bi se hrvao s ovim problemom.