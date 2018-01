Samo jedan Dalmatinac - Josip Škiljo One Man Show

Dva mjeseca nakon rasprodane premijere, pred splitsku publiku vraća se Josip Škiljo s još jednom izvedbom svog one man show-a.

Posljednjih nekoliko godina stand up comedy scena u Splitu narasla je do te mjere da se tjedno održavaju dva do tri showa, a splitska scena ima šest rezident komičara. Jedan od njih je i Josip Škiljo, koji nakog tri godine od kad je krenuo u stand up predstavlja svoj one man show.

"Samo jedan Dalmatinac" je stand up show u kojem će samo jedan komičar u samo sat i pol vremena pokušati dokazati da je normalan. Bezuspješno.

U sredini u kojoj niko nema vrimena, a svi po dvi ure side na kavi, u sredini u kojoj od malena učiš - 'ko se tuče, taj se voli, a kasnije na sudu to ne uvažavaju kao obranu, u sredini u kojoj samo ruganje stalno jest, nije lako sačuvati zdrav razum, jer inače nije lako sačuvati ono čega nikad nije ni bilo.

Što je život? Ima li svijetla na kraju tunela? Jesmo li sami? Odgovore na ova pitanja nećete dobiti, ali hoćete na ona poput: Što je vuk zapravo htio od Crvenkapice? Zašto je Sotona na lošem glasu? Što Veliki Vođa radi u Splitu?

Pitanja je mnogo, a on je samo jedan... Dalmatinac.

Josip Škiljo je tridesetpetogodišnji "mladić" koji je često u blizini mikrofona uz pomoć kojeg putem radio valova davi slušateljstvo, kada nije u prilici to raditi u živo. Ima iznimnu sposobnost preživljavanja, jer toliko je toga izvalio i ostao živ. Kako je kronično neispavan, često zaspe za stolom ili za šankom u sred razgovora. Ljubitelj je adrenalina pa zato vozi biciklu po Splitskim ulicama. Životni cilj mu nije ostvariti američki, već dalmatinski san - ne radit ništa!

Cijena ulaznice: 40kn



Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme i rezervirajte svoja mjesta na ulaznicest@studiosmijeha.hr ili 0994861713.

Rezervirane karte vrijede do 20:15h sati na dan predstave, pa dođite po njih ranije.