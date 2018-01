Samsung Galaxy A8 (2018) stigao je u prednarudžbu za hrvatske kupce, na vašem stolu može biti 19.1. Novi Samsung dobro izgleda, ima super zaslon i radi super selfie s Live Focus funkcijom - to znamo, jer ga upravo testiramo :-). Evo detalja...

Samsung Galaxy A8 (2018) nije bagatelan - cijena mu je 3.799 kn, no to je uobičajena cijena za nove modele A serije. Samsung A8 (2018) mijenja prošlogodišnji A5 (2017), no donosi lijepi napredak - veći izduljeni (18.5 : 9) zaslon, Gear VR kompatibilnost, bolje kamere i zaista dobar tandem selfie kamera, s bokeh efektom.

Novi Exynos 7885 ima dobre performanse, a tu je i pravi DualSIM + micro SD, dakle možete koristiti tri kartice istovremeno. IP68, premium izrada i obostrano staklo su standard u A klasi.

Više detalja pročitajte na portalu preporucamo.com