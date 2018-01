Samsung S9 ima Tetracell senzor i 480 FPS / FHD video

Samsung je objavio detalje o novom Isocell senzoru koji će (vjerojatno) biti u Samsungu S9 i S9 Plus. Nove tehnologije senzora će poboljšati kvalitetu slike u svim uvjetima, unaprijedit će fokus, donijet će 480 FPS / FullHD video a u kombinaciji sa F1.5 / F2.4 objektivom, OIS i EIS stabilizacijom Samsung će ponovno imati kameru koju konkurencija treba nadmašiti u 2018.

Samsung je objavio detalje o svom novom senzoru, gdje (naravno) nije službeno spominjao S9 / S9 Plus flagshipe, ali želite li se kladiti gdje ćemo ih ugledati?

O kamerama Samsunga S9 / S9 Plus znamo mnogo toga: imat će 12 MP senzore, Plus model dva, te najširi otvor blende ikada F1.5, ali po potrebi i F2.4. Već sama optika bi donijela vidljiva poboljšanja, no tu je i potpuno novi senzor.

