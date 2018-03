Sanja Iveković na Kratkim slikama

Kratke slike, u četvrtak, 22. ožujka u 19:30 u MM centru donose retrospektivu audiovizualnih istraživanja Sanje Iveković, od ranih video radova sve do recentnih video instalacija, uz gostovanje same umjetnice.

U fokusu njenog djelovanja smjestila se beskompromisna borba s nametnutim identitetima i ideologijama koji pojedinca prisiljavaju na prihvaćanje fabriciranih i klaustrofobičnih identiteta.

Ovo posebno dolazi do izražaja u konstrukciji ženskog identitet koji pada višestrukom žrtvom opresivnih medijskih aparata kroz koje agresivno progovara društveni šovinizam. U jednom od svojih prvih video radova Slatko nasilje (1974), po kojem je bila nazvana njena njujorška retrospektiva, Sanja Iveković obrušava se na zavodljivost u medijima sveprisutne ekonomsko-političke propagande odvajajući nas od nje crnim rešetkama.

U radu Make Up - Make Down sama pak izvodi ženama svakodnevni ritual šminkanja, ali tako da njeno lice ostaje nevidljivo dok ga na razini slike zamjenjuju alati uljepšavanja reflektirajući činjenicu kako je intimna stvarnost žene nedostupna zbog nametnutih identitetskih kalupa.

U radu Osobni rezovi Iveković odvažno spaja teme političke ideologije i ženskog identiteta baš kao i videoinstalacija Svjetionik. Iveković ovome dodaje treći ključni sastojak - kolektivnu memoriju i prokazivanje sveprisutne strategije planskog zaborava. Namjerni zaborav i sustavno potiskivanje čine jezgru njenog najnovijeg rada Nevidljive žene Erste campusa u kojem se slika i zvuk daju upravo onim ženskim egzistencijama koje društvo pokušava učiniti nijemim. Nakon projekcije o ovim i drugim temama filmska kritičarka Višnja Vukašinović razgovara sa Sanjom Iveković.

Ulaz je besplatan, a na programu su Slatko nasilje, Make up - make down, No End, Osobni rezovi, Svjetionik, Nevidljive žene Erste campusa (Invisible Women of Erste Campus).

